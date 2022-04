iPhone 15 : cette fois, c'est sûr, vous allez pouvoir zoomer comme des petits fous

La technologie requise pour inclure cet objectif périscope est des plus précises. Apple s'en est remis aux industriels de Jahwa Electronics. Ces derniers devraient produire en masse des actionneurs optiques pour la marque californienne dans des installations industrielles consacrées à Apple exclusivement. Ces installations représentent un investissement de 155 millions de dollars, mais devraient protéger Apple de toute fuite concernant le nouveau hardware.

En plus de ce nouveau capteur, l'iPhone 15 devrait aussi contenir un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, un changement qui était déjà attendu pour l'iPhone 13. En outre, le port du chargeur pourrait changer : plus de lightening et un port USB-C à la place. D'autres rumeurs suggèrent que le port du chargeur pourrait être complètement supprimé et remplacé par un chargeur magnétique MagSafe. Tout cela reste encore à voir en automne 2023 !