Un capteur de 48 MP avec la 8K : les dernières spéculations de Kuo sur l'iPhone de 2022

Adossé à ces prédictions, Kuo affirme également que l'iPhone 2H22 pourra filmer en 8K. Un terrain sur lequel de nombreux smartphones Android se sont déjà aventurés, mais qu'Apple pourrait amener à un tout autre niveau au vu de ce que ses iPhone 12 sont déjà capables de faire en 4K à 60 images par seconde.

Mais, d'après l'analyste, cette faculté ne serait pas qu'un effet d'esbroufe et nourrirait les ambitions d'Apple en matière de réalité augmentée et réalité mixte. MacRumors rapporte en effet que la résolution à privilégier pour ce type d'expériences est la 8K, voire la 16K. Et quand on sait combien Apple est investi (avec son nouveau capteur LiDAR notamment) dans la développement de la réalité augmentée, cette fonctionnalité aurait du sens.

D'ici là, les plans d'Apple peuvent encore évoluer dans les grandes largeurs. Il s'agira déjà de voir comment la marque s'en sort pour commercialiser son futur line up avec la crise des semi-conducteurs qui paralyse une partie de l'industrie de la tech.