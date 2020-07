L'iPhone 12 filmera en 4K à 120 images par secondes

iPhone 12 : une future référence pour la vidéo mobile ?

L’iPhone 11 est capable de filmer en 4K à 60 ips et en 1080p à 240 ips. Mais d’après les deux informateurs et le code d’iOS 14, tous les modèles d’iPhone 12 pourront pousser les curseurs beaucoup plus loin : jusqu’à 120 images par seconde nativement, et 240 images par seconde en mode « ralenti ».

Du côté d’Android, les smartphones les plus perfectionnés plafonnent aujourd’hui à 60 images par seconde en 4K, mais sont de plus en plus nombreux à proposer de filmer en définition 8K à 30 images par seconde. C’est notamment le cas de l’épatant Poco F2 Pro, un smartphone vendu 549€ seulement.

Apple semble de son côté vouloir proposer une 4K plus fluide avant de franchir le cap — un brin prématuré, avouons-le — de la 8K. Pour rappel, le futur smartphone d’Apple devrait se dévoiler au cours d’une conférence en septembre prochain. Néanmoins, Covid-19 oblige, sa sortie pourrait être repoussée au mois de novembre.