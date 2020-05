Le prochain iPhone 12 Pro aurait un écran 120 Hz, comme la concurrence, et une meilleure autonomie

Si l' iPhone SE n'est sorti que depuis quelques jours, c'est bien vers l'iPhone 12 que tous les regards se tournent aujourd'hui.

L'information n'est pas une très grande surprise et Apple ne ferait que rattraper ses concurrents comme Samsung ou OnePlus qui ont tous deux présenté récemment des modèles flagship équipés d'écrans 120 Hz.

Apple utiliserait la technologie ProMotion des iPad Pro pour pouvoir varier le taux de rafraîchissement de l'écran selon l'utilisation et l'application affichée.

On apprend aujourd'hui grâce au journaliste Max Weinbach et au Youtubeur EverythingApplePro que l'écran de ces iPhone 12 Pro pourrait bénéficier d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De nombreuses informations ont commencé à circuler sur cette nouvelle gamme de smartphones. Il devrait y avoir quatre modèles au total, deux versions Pro et deux versions classiques, avec des tailles d'écran comprises entre 5,4 et 6,7 pouces, un nouveau design plus industriel rappelant celui de l' iPad Pro et une encoche légèrement amincie.

Pour faire cohabiter un écran à un tel taux de rafraissement et une puce 5G gourmande en énergie, l'iPhone 12 Pro profiterait également d'une autonomie encore améliorée. En plus d'optimisations réalisées au niveau du futur processeur A14, Apple intégrerait une batterie de 4 400 mAh sur son plus grand iPhone 12 Pro.

Parmi les autres améliorations attendues, la partie photo devrait bénéficier de la présence d'un capteur LiDAR pour une meilleure gestion de l'autofocus et du mode portrait et d'un zoom optique x3 contre x2 aujourd'hui. Les photos en basse lumière devraient profiter d'une meilleure définition.

FaceID, enfin, devrait posséder un angle plus élargi, qui lui permettrait enfin de fonctionner correctement même lorsque le téléphone est posé sur une table.

Les iPhone 12 et 12 Pro devraient être présentés en septembre prochain par Apple mais leur disponiblité pourrait être retardée de quelques semaines à cause de l'épidémie de coronavirus qui a ralenti le processus de développement et de production.