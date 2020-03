Des scores geekbench de la puce A14 d'Apple font surface ! L'iPhone 12, plus puissant que l'iPad Pro ?

Un gain de puissance important d'une année à l'autre



Source : Apple Insider

L' iPhone 12 ne sortira pas avant la rentrée mais les premières informations concernant le nouveau smartphone d'Apple commencent à tomber.C'est le processeur A14 qui vient de faire son apparition sur le Web via un premier benchmark et les premières mesures indiquent que la puce serait, sans véritable surprise, bien plus puissante que son prédécesseur.L'A14 serait le premier processeur d'Apple à passer la barre des 3 GHz. Avec un score de 1 658 en mono-core et de 4 612 en multi-core, le processeur serait nettement au dessus de l'A12X, qui équipe l' iPad Pro actuel et qui plafonne à 1 110 en mono-core et 4 568 en multi-core.De telles performances brutes laissent entendre qu'Apple aurait désormais la technologie et le savoir-faire nécessaires pour décliner ce processeur dans un Mac ARM, qui est annoncé pour 2021 par les analystes.