Chaque année, Apple suit le même schéma : à l’approche de la sortie d’un nouvel iPhone, les prix de la génération précédente chutent. L’iPhone 17 est attendu pour septembre 2025, ce qui signifie que les iPhone 16 affichent actuellement leurs meilleures réductions depuis leur lancement. Acheter aujourd’hui un iPhone 16, Pro ou Pro Max, c’est s’assurer :

Un smartphone ultra-récent et toujours au top en 2025

Un meilleur rapport qualité-prix grâce aux promos actuelles

Une durée de vie logicielle garantie pendant au moins 5 ans

La possibilité de patienter avant un éventuel passage à l’iPhone 17

En clair, si vous n’avez pas besoin d’absolument toutes les nouveautés du futur modèle, les offres actuelles sur Amazon représentent une opportunité en or.