Pour celles et ceux qui recherchent un écran plus grand et une immersion audio complète, SFR propose également un pack très attractif comprenant le Samsung Galaxy S25 FE accompagné des Galaxy Buds3 FE. Cette offre permet de profiter d’un smartphone 5G puissant et d’écouteurs sans fil performants pour un coût quasi symbolique.

Le pack est proposé à 1 € seulement, grâce à une facilité de paiement de 5 € par mois pendant 24 mois, associée au forfait Illimité 5G+ à 39,99 € par mois. Comme pour le Galaxy S25, l’offre inclut 100 € de remboursement SFR après achat, auxquels s’ajoute le bonus reprise spécial Noël, rendant ce bundle particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent s’équiper sans compromis.

Résultat : une expérience Samsung complète, idéale pour le multimédia, les appels, la musique et le streaming, le tout à un prix exceptionnel et pour une durée limitée.