À l’approche de Noël, SFR frappe fort avec une offre exceptionnelle sur le tout nouveau Samsung Galaxy S25. Grâce à un jeu de remboursements et de facilités de paiement, le smartphone haut de gamme de Samsung revient à seulement 1 €, accompagné d’un forfait Illimité 5G+ ultra-complet.
Une offre de Noël pensée pour ceux qui veulent le meilleur sans exploser leur budget
Chaque fin d’année, les opérateurs se livrent une bataille féroce pour séduire les consommateurs. Cette fois, SFR sort clairement du lot avec une offre spéciale Noël particulièrement agressive sur le Samsung Galaxy S25, l’un des smartphones les plus attendus de l’année.
Le principe est simple : vous combinez le forfait Illimité 5G+ de SFR avec un paiement échelonné très accessible, et vous bénéficiez de remboursements après achat qui font littéralement fondre le prix du téléphone. Résultat : un smartphone premium, dopé à l’intelligence artificielle, pour un coût symbolique.
Trois excellentes raisons de craquer pour le Galaxy S25 à 1 € chez SFR
- Un smartphone premium au prix d’un modèle d’entrée de gamme : entre l’ODR SFR, la facilité de paiement et le bonus reprise spécial Noël, le Galaxy S25 revient à seulement 1 €.
- Un forfait Illimité 5G+ parmi les plus complets du marché : internet illimité en France, appels et SMS internationaux, data à l’étranger… rien ne manque.
- Une offre rare et strictement limitée dans le temps : disponible du 2 décembre au 5 janvier seulement, dans la limite des stocks disponibles.
Samsung Galaxy S25 : l’intelligence artificielle au cœur de votre quotidien
Avec le Galaxy S25, Samsung franchit un nouveau cap en intégrant l’IA directement au cœur de l’expérience utilisateur. Le smartphone devient un véritable assistant personnel intelligent, capable d’anticiper vos usages et de vous faire gagner du temps au quotidien.
Un design compact et ultra résistant
Le Galaxy S25 est équipé d’un écran Full HD+ de 6,2 pouces, parfaitement calibré pour un usage à une main. Son design fin (7,2 mm) et son cadre en aluminium Armor lui offrent une excellente prise en main tout en renforçant sa solidité. Grâce à sa certification IP68, il résiste à l’eau et à la poussière, un vrai plus au quotidien.
Un appareil photo de niveau professionnel
Samsung mise sur la polyvalence avec un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3. Les photos sont nettes, lumineuses et détaillées, même en basse lumière. La vidéo n’est pas en reste avec l’enregistrement en 8K, idéal pour les créateurs de contenu.
Des performances impressionnantes et une autonomie optimisée
Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite offre jusqu’à 40 % de performances supplémentaires, garantissant une fluidité exemplaire, même en multitâche ou en jeu. La batterie de 4 000 mAh, associée à la technologie Battery AI, optimise la consommation énergétique en fonction de vos habitudes pour tenir toute la journée sans stress.
Prix, remboursements et calcul réel de l’offre
Paiement mensuel :
- Forfait Illimité 5G+ : 39,99 €/mois
- Paiement du téléphone : 8 €/mois pendant 24 mois
Total mensuel : 47,99 €/mois
À l’achat :
- 101 € payés au départ
- 105 € remboursés après achat (ODR SFR)
Coût final du Galaxy S25 : 1 € seulement
Une mécanique parfaitement maîtrisée qui permet d’accéder à un smartphone haut de gamme sans investissement initial important.
Alternative intéressante : Galaxy S25 FE + Galaxy Buds3 FE à 1 €
Pour celles et ceux qui recherchent un écran plus grand et une immersion audio complète, SFR propose également un pack très attractif comprenant le Samsung Galaxy S25 FE accompagné des Galaxy Buds3 FE. Cette offre permet de profiter d’un smartphone 5G puissant et d’écouteurs sans fil performants pour un coût quasi symbolique.
Le pack est proposé à 1 € seulement, grâce à une facilité de paiement de 5 € par mois pendant 24 mois, associée au forfait Illimité 5G+ à 39,99 € par mois. Comme pour le Galaxy S25, l’offre inclut 100 € de remboursement SFR après achat, auxquels s’ajoute le bonus reprise spécial Noël, rendant ce bundle particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent s’équiper sans compromis.
Résultat : une expérience Samsung complète, idéale pour le multimédia, les appels, la musique et le streaming, le tout à un prix exceptionnel et pour une durée limitée.
Les offres bonus SFR à ne surtout pas manquer
SFR va encore plus loin avec plusieurs avantages cumulables :
- 70 € de remise immédiate sur une Galaxy Watch (Watch8, Watch8 Classic ou Watch Ultra)
- 60 € de remise sur les Galaxy Buds3 Argent
- 6 mois offerts à Gemini Advanced + 2 To de stockage cloud (valeur 131 €)
Ces bonus transforment l’achat du Galaxy S25 en écosystème Samsung complet, idéal pour Noël.
✅ Notre avis sur le Galaxy S25 à 1 € chez SFR
Difficile de faire mieux. Entre un smartphone ultra-performant, un forfait 5G+ sans concession et des remboursements massifs, cette offre SFR coche toutes les cases du bon plan de fin d’année. Le Galaxy S25 s’adresse aussi bien aux utilisateurs exigeants qu’aux amateurs de photo, de productivité et de nouvelles technologies.
Jusqu’à quand cette offre Samsung Galaxy S25 est-elle disponible ?
L’offre spéciale Noël sur le Galaxy S25 est valable du 2 décembre au 5 janvier, dans la limite des stocks disponibles. Passé cette date, le prix et les conditions peuvent évoluer sans préavis.
Le Samsung Galaxy S25 est-il vraiment à 1 € avec cette offre SFR ?
Oui, le Samsung Galaxy S25 revient bien à 1 € au final. Le client paie 101 € à l’achat, puis bénéficie de 105 € de remboursements SFR après achat, ce qui ramène le coût réel du smartphone à 1 €, hors forfait.
Peut-on cumuler l’offre Galaxy S25 à 1 € avec une reprise d’ancien téléphone ?
Oui, l’offre est cumulable avec le bonus reprise spécial Noël, pouvant aller jusqu’à 150 € selon le modèle repris. Cela permet soit de réduire encore le reste à payer, soit de compenser une partie des mensualités du forfait.