Le smartphone se glisse facilement dans une poche tout en restant agréable en main. Son écran Super Actua affiche des images précises, même sous un éclairage fort. Vous pouvez consulter des photos ou regarder une vidéo dans le train sans avoir à chercher l'angle idéal ou craindre les reflets gênants. L'autonomie permet d'enchaîner une journée de travail, des messages, des appels, puis de prendre des photos au retour sans devoir recharger en urgence.

La présence de Gemini simplifie les recherches et la gestion de vos rendez-vous. Par exemple, vous pouvez préparer un trajet, retrouver une adresse dans vos mails ou demander une idée de recette en quelques secondes. Ce côté assistant intelligent, on peut trouver que ça devient vite naturel. Certains diront que ce n'est pas indispensable, mais après quelques jours, on s'y habitue pour organiser ses tâches ou planifier un week-end.