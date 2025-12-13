Puissant, maniable et efficace sur les sols comme les tapis, le Dyson V7 Advanced est le cadeau parfait pour ceux qui aiment un intérieur impeccable sans effort. Son autonomie suffit largement pour un nettoyage complet d’appartement et son format léger facilite les gestes au quotidien. C’est le bon choix pour un foyer actif, une famille avec animaux ou toute personne cherchant un vrai gain de temps.