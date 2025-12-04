Tailscale

Voici la solution incontournable si vous cherchez à monter un serveur personnel. Cette appli propose d'accéder à vos fichiers et médias depuis n'importe où comme si vous vous trouviez sur le réseau local. D'emblée, le serveur s'invite donc directement au sein de votre explorateur de fichiers. Tailscale fait office de VPN clé en main, sans configuration complexe, en attribuant une adresse IP à chacun de vos appareils. L'accès se fait via un simple nom DNS sécurisé et un contrôle d'accès granulaire. Dans sa version Personal Plus, facturée à 5 dollars par mois, Tailscale conviendra à l'ensemble de votre foyer avec 100 appareils et 6 utilisateurs (contre 3 en version gratuite).