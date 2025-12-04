À court d'inspiration pour gâter le ou la geek de la famille ce Noël ? Des écouteurs aux gadgets IA en passant par des lunettes et des montres connectées, on a rassemblé une sélection de cadeaux high-tech malins, parfois surprenants, pensés pour tous les profils et (presque) tous les budgets.
Oakley Meta Vanguard
Lunettes de sport et écouteurs ne font plus qu'un avec les Oakley Meta Vanguard : musique, appels et assistants vocaux passent directement par les branches, avec jusqu'à six heures d'écoute avant un passage par l'étui de recharge. Parfaites pour la course ou le vélo, elles ont leur pendant plus lifestyle avec les Ray-Ban Meta Wayfarer, pour la terrasse plutôt que le footing. Un cadeau très tendance, à mi-chemin entre le wearable audio, l'IA et l'accessoire de mode.
Logitech MX Master 4
La souris de bureau qui parle le même langage que les power users. Retour haptique, molette MagSpeed et raccourcis rapides via une roue contextuelle en surimpression système : la Logitech MX Master 4 transforme un bureau en cockpit. On jongle entre applis et écrans sans réfléchir, en économisant des gestes et du temps au quotidien. Une valeur sûre à glisser sous le sapin de la maison… ou du bureau.
Garmin Varia RCT715
Le cycliste technophile préfère les radars aux bracelets fluo. Le boîtier Garmin Varia RCT715 combine feu arrière puissant, radar qui signale les voitures qui arrivent et caméra intégrée pour filmer ce qui se passe derrière. Connecté au compteur ou au smartphone, ce feu arrière de vélo transforme chaque sortie en ride plus serein. De quoi rassurer proches et cycliste (existe aussi en version plus accessible sans caméra).
Lego Star Trek U.S.S. Enterprise
Un Trekker ne rêve que d'une chose : exposer l'USS Enterprise dans son salon. Ce set Lego Star Trek de plus de 3 000 pièces recrée le vaisseau de Jean-Luc Picard avec soucoupe détachable, navettes et socle d'expo. Long à monter, mais jouissif à construire. Un monument de briques qui fera mouche comme cadeau de Noël 2025. Iconique, massif, totalement assumé pour Noël.
Plaud NotePin
Marre de prendre des notes en réunion ? Le Plaud NotePin se clipse sur la chemise, enregistre, transcrit et résume tout avec l'IA. Il reconnaît les interlocuteurs, crée des cartes mentales et s'intègre aux outils de bureau. Le cadeau idéal pour les praticiens, managers, commerciaux et étudiants qui se nourrissent de notes, de rendez-vous et de réunions.
Apple AirPods Pro 3
Les AirPods Pro 3 restent la vitrine audio d'Apple : la réduction de bruit et son mode transparence frisent la perfection. Le capteur cardiaque, la traduction quasi instantanée et la protection IP57 font la différence au quotidien face à des écouteurs lambdas. Leur son, plus démonstratif que celui des Pro 2, perd certes un peu en naturel, mais reste très réussi en situation de mobilité. On regrette l'absence d'égaliseur et une connectivité limitée, mais pour un utilisateur d'iPhone, ça reste LE cadeau audio de Noël 2025.
reMarkable Paper Pro Move
Ce bloc-note vise les geeks qui prennent des notes à la chaîne, mais n'aiment pas les écrans LCD. Dalle à encre électronique ultra réactive, stylet précis, clavier Type Folio en option et synchro dans le cloud : enfin une tablette pensée pour écrire, annoter et réfléchir, plus que pour scroller. Une idée de cadeau premium pour les technophiles qui écrivent, dessinent ou préparent leurs projets au calme.
Synology BeeDrive
Le cadeau rassurant pour ceux qui repoussent toujours leurs sauvegardes. Ce mini SSD Synology tient dans la poche, se connecte en quelques minutes et automatise la synchro des fichiers entre PC, smartphone, iCloud et cartes mémoire. Pas le plus rapide ni le moins cher, mais livré avec une licence Acronis True Image d'une durée de trois ans, le Synology BeeDrive offre une solution clé en main très convaincante. Un excellent moyen aussi de s'affranchir du cloud et de reprendre le contrôle sur ses données. Une bonne résolution pour 2026 ?
Abonnement Strava + Runna
Le combo pour les sportifs accros à la data et qui courent après leurs records. Pour 139,99€/an, on débloque l'analyse avancée de Strava et des plans d'entraînement personnalisés dans Runna, avec synchro automatique, coaching audio et suivi des progrès objectif après objectif. Parfait pour préparer un 10 km, un marathon ou, plus simplement, reprendre la course en 2025. Un abonnement à offrir à celui ou celle qui commente déjà chacune de ses sorties sur Strava.
Robot humanoïde Unitree G1
On ne va pas prétendre que le Unitree G1 est un « petit cadeau raisonnable ». Cet humanoïde programmable vaut plutôt un sacré paquet de billets… mais il donne un avant-goût de ce qui finira un jour dans les salons des geeks. Capteurs, articulations multiples et IA embarquée en font un terrain de jeu pour chercheurs et makers. Si vous craquez pour ce robot, envoyez-nous une vidéo !
DJI Osmo Pocket 3
Voici la caméra de poche idéale pour filmer en 4K sans trimballer un setup complet. Capteur 1 pouce, captation 4K à 120 images/s, stabilisation sur 3 axes et écran rotatif pour passer instantanément du format horizontal au vertical. Même s'il n'est pas étanche ni vraiment bon marché, l'Osmo Pocket 3 est une valeur sûre pour les créateurs nomades.
Apple Watch Ultra 3
Cette montre connectée haut de gamme s'adresse à celles et ceux qui vivent chaque sortie comme une véritable expédition. Son boîtier en titane de 49 mm, son GPS multibande, son autonomie renforcée et ses fonctions de sécurité avancées lui permettent d'enchaîner plongée, trail ou ultra avant de retrouver un rôle plus discret de montre connectée chic au bureau. L'Apple Watch Ultra 3 centralise notifications, musique et paiements au poignet : un cadeau à réserver aux sportifs les plus passionnés (et qui possèdent un iPhone).
Withings U-Scan
Offrir un Withings U-Scan, c'est littéralement mettre un labo médical dans les toilettes du geek adepte du quantified self. Ce capteur discret posé dans la cuvette analyse l'urine, suit différents marqueurs de santé et envoie les résultats dans l'appli. Hydratation, nutrition ou risques rénaux : tout remonte en tableaux et tendances. Le genre de gadget santé qu'un vrai geek finira par considérer comme indispensable.
Shokz OpenDots One
Pour celles et ceux qui portent des écouteurs en permanence, mais qui veulent rester attentifs à leur environnement, ces modèles à clipser laissent le conduit auditif totalement libre. Parfaits pour courir ou pédaler en sécurité, les Shokz OpenDots One sont ultra légers, certifiés IP54, compatible Dolby Audio et offrent jusqu'à 10 heures d'autonomie (40h avec leur boîtier à recharge sans fil). Confortables et discrets, ces écouteurs-bijoux sont une véritable alternatives aux intras classiques. Les essayer, c'est les adopter…
TCL Z100 Atmos FlexConnect
Ici, l'idée est simple : profiter d'un vrai son Dolby Atmos sans avoir à tirer de câbles dans tout le salon. Ce système sans fil exploite la technologie Atmos FlexConnect des téléviseurs TCL (seuls TV compatibles à ce jour avec cette techno) : on pose les enceintes où l'on veut au nombre que l'on veut (idéalement plus de deux, prix unitaire), la calibration s'occupe du reste et adapte automatiquement le rendu à la pièce. Un véritable dôme Dolby Atmos au-dessus du canapé du salon, plus besoin d'aller au ciné ! En revanche, la machine à pop-corn n'est pas fournie.
Razer Iskur V2
Pensée pour enchaîner les longues journées de visio et les nuits entières sur Baldur's Gate 3, cette chaise gamer mise sur un support lombaire 6D qui s'ajuste en hauteur et en profondeur pour suivre le dos au millimètre. Assise ferme, accoudoirs largement réglables et dossier bien enveloppant en font une vraie chaise ergonomique déguisée en siège gaming, dont on mesure l'intérêt à chaque session prolongée.
Nothing Headphone (1)
Destiné à la fois aux amateurs de bon son et aux fans d'objets design, ce casque sans fil mise sur un look transparent immédiatement reconnaissable et une signature audio confiée à KEF. Sa réduction de bruit adaptative, son autonomie pouvant atteindre 80 heures et sa connexion multipoint permettent de passer sans effort du PC au smartphone ou à la console. Ce casque coche la plupart des cases du haut de gamme sans atteindre les tarifs les plus délirants, et fera son effet autant au déballage qu'à l'écoute.
Secretlab Magnus Evo
Pensé pour ceux qui passent leurs journées devant un écran, ce bureau assis-debout mise sur un large plateau en métal, une gestion des câbles magnétique et des options d'éclairage RGB pour garder un setup propre et spectaculaire. La hauteur réglable permet d'alterner facilement entre position assise et debout, transformant un simple coin télétravail en véritable poste de pilotage pour le jeu, le streaming ou le développement.
CMF Phone 2 Pro
Envie d'un smartphone amusant et personnalisable sans faire exploser le budget de Noël ? Ce téléphone CMF (filiale de Nothing) a tout pour plaire : grand écran AMOLED 6,8 pouces (17,2 cm) à 120 Hz, batterie 5 000 mAh et modules interchangeables façon accessoires. Proposé à un tarif milieu de gamme, c'est l'archétype de l'appareil malin avec son look et ses fonctions qui lui donnent l'impression de valoir bien plus cher.
Corsair Makr 75
Pour les amateurs de claviers personnalisés qui ne veulent pas passer leurs week-ends à souder, ce kit 75% arrive prêt à l'emploi : châssis solide, stabilisateurs déjà installés et configuration complète via une interface Web. Il ne reste qu'à choisir switches et keycaps pour se faire un clavier sur mesure. Format compact, rétroéclairage RGB et macros viennent compléter le tableau et ouvrent la porte à toutes les envies de personnalisation.
Nuki Smart Lock Ultra
Conçue pour les amateurs de domotique obsédés par le design et l'efficacité, cette serrure connectée compatible Matter permet d'ouvrir sa porte d'entrée avec son téléphone, un badge, un code ou, encore, une empreinte digitale (keypad optionnel obligatoire dans les deux derniers cas). La Nuki Smart Lock Ultra modernise pratiquement n'importe quelle porte (après remplacement du cylindre) et s'intègre au reste de la maison connectée en quelques minutes. Un must have de la domotique !
Tailscale
Voici la solution incontournable si vous cherchez à monter un serveur personnel. Cette appli propose d'accéder à vos fichiers et médias depuis n'importe où comme si vous vous trouviez sur le réseau local. D'emblée, le serveur s'invite donc directement au sein de votre explorateur de fichiers. Tailscale fait office de VPN clé en main, sans configuration complexe, en attribuant une adresse IP à chacun de vos appareils. L'accès se fait via un simple nom DNS sécurisé et un contrôle d'accès granulaire. Dans sa version Personal Plus, facturée à 5 dollars par mois, Tailscale conviendra à l'ensemble de votre foyer avec 100 appareils et 6 utilisateurs (contre 3 en version gratuite).
Huawei Watch GT 6
Pour une geek sportive et élégante qui veut autre chose qu'une montre carrée façon Apple, la Huawei Watch GT 6 coche beaucoup de cases. Autonomie jusqu'à trois semaines, suivi de sommeil avancé, GPS et multiples profils sportifs, le tout dans un boîtier fin et féminin. Cette montre-bijou s'accommode aussi bien d'un smartphone Android que d'un iPhone.
Marshall Bromley 750
Rock'n'roll ! Avec son look atemporel d'ampli de scène, cette enceinte mettra l'ambiance sans effort à n'importe quelle soirée festive : plus de 40 heures d'autonomie, son 360° grâce à plusieurs haut-parleurs... De quoi sonoriser aussi bien un salon qu'un jardin ! La certification IP54 lui permet d'encaisser quelques éclaboussures naturelles... ou alcoolisées.
Samsung 990 Pro
Sur PlayStation 5 comme sur PC, passer à ce SSD Samsung change clairement le confort de jeu. Cette unité de stockage NVMe PCIe 4.0 dépasse en effet les 7 Go/s en débits et existe en capacité de 2 To ou plus, ce qui permet d'installer bien davantage de titres AAA dans sa console ou son ordi sans avoir à jongler en permanence avec les désinstallations. On gagne à la fois en capacité et en rapidité de chargement, le cadeau qui redonnera un coup de jeune à une config.