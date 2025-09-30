L’une des forces de la marque, via cet écosystème est de pouvoir lier hardware et software, d’où justement la présence de tests auditifs pertinents, de monitoring d’exposition au bruit, de respect de normes liées à cette exposition (comme le standard EN 352), et de petits plus associés : profil audio liée à la perte auditive, lecture de sons en arrière-plan, etc. Beaucoup de ces fonctions existent chez la concurrence, mais ne sont jamais aussi bien intégrées. Nous ne nous étalerons pas sur la traduction instantanée, d’une part puisque celle-ci peut être déployée sur les AirPods Pro 2, d’autre part parce que les pays de l’UE ne bénéficient pour le moment pas de cette technologie.