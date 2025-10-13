Avant tout spécialiste des casques/écouteurs à conduction osseuse, Shokz s’est essayé au genre de la conduction aérienne avec les OpenFit il y a deux ans. Les Shokz OpenFit 2 (et leur déclinaison 2+) se présentent en apparence comme une simple suite. Mais la marque va bien plus loin, et a largement pris en compte les critiques exprimées sur la première version.
Confort optimisé grâce à l’utilisation d’un nouveau silicone, boutons physiques, passage à une architecture sonore deux voies, les optimisations sont nombreuses pour ces écouteurs sportifs. Assez, pour ce produit dispendieux (189 euros pour la version 2, 199 euros 2+), pour se hisser au sommet de sa hiérarchie ?
- Bon équilibre pour des écouteurs ouverts
- Confort idéal
- Commandes complètes et adaptées au sport
- Autonomie robuste
- Qualité des microphones
- Un peu de brillance à haut volume
- Toujours un manque d'extension dans les basses
- Boitier quelconque
Confort idéal, presque waterproof
Très étudiée, et légèrement retravaillée par rapport à celle des premiers OpenFit, la forme des Shokz OpenFit 2 est l’une des plus pragmatiques actuellement, si ce n’est la plus mature. La marque opte pour un tour d’oreille assez resserré, avec tige très souple en alliage de titane-nickel. Malgré la taille, inhérente au format, ces écouteurs restent assez discrets.
Sans être extrêmement légers (9,4 g), les écouteurs se révèlent particulièrement confortables à l’usage. Pour cela, Shokz se démarque vraiment sur deux points. Premièrement, l’utilisation d’un nouveau type de silicone, encore plus doux, baptisé le Shokz Ultra-soft Silicone™ 2.0.
Grâce à ce revêtement, on ne ressent presque jamais de pression au sommet des oreilles, même après de longues sessions sportives. Deuxièmement, la forme très étudiée offre une excellente stabilité. Tout n’est pas encore parfait, puisque Shokz n’a pas totalement annihilé le léger ballottement de la partie acoustique contre l’oreille (en secouant la tête), mais nous avons probablement sous la main les écouteurs tour d’oreille les plus confortables actuellement.
Concernant la fabrication, la structure est tout à fait robuste, puisqu’en grande partie ceinturée de silicone, et passant d’une certification IP54 à IP55 (résistance à un filet d’eau). Les Shokz OpenFit 2 ne sont pas aussi impressionnants que les JBL Endurance Zone et leur standard IP68, mais conviendront à l’immense majorité des utilisateurs.
La boite de charge est un peu plus quelconque. Légèrement moins volumineuse que bien des concurrentes (67 x 67 x 27,5 mm), elle ne présente aucune résistance ni revêtement particulier, et n’intègre pas de sécurité d’ouverture, ni d’encoche pour une sangle. Il existe bien une housse en silicone avec mousqueton, optionnelle, mais celle-ci ne semble pas en vente actuellement.
Pour les plus curieux, les différences entre les versions OpenFit 2 et OpenFit 2+ tiennent en deux points seulement : une charge par induction, ainsi qu’une compatibilité Spatial Audio pour la déclinaison 2+. Tout le reste est absolument identique.
Expérience utilisateur : enfin des boutons !
Pas forcément souhaitable sur des true wireless classiques, les commandes à boutons restent la meilleure solution sur des écouteurs sportifs, tant que ceux-ci sont bien implémentés. Shokz a compris que le principe de tapotements des premiers OpenFit était à la fois désagréable (chocs contre l’oreille) et peu réactif, et passe donc à un petit bouton physique placé sur la tranche supérieure de chaque écouteur.
Ce placement est idéal, puisque permet à la fois au bouton d’être facilement accessible, sans tâtonner, même pendant une course, et de ne pas presser contre l’oreille. Shokz a gardé, par sécurité, une zone tactile au dos des écouteurs, zone désactivée par défaut. Malheureusement, celle-ci ne sert qu'appeler l’assistant vocal par une pression prolongée, il est impossible de lui assigner une autre fonction.
En l’absence de réduction de bruit active, et par conséquent d’un nombre pléthorique d’actions, les deux simples boutons du duo sont plus que suffisants. Shokz a plutôt bien fait les choses, puisque ceux-ci sont personnalisables, ce qui permet d’aller au plus intuitif. Dans notre cas : 1 pression courte pour lecture/pause ; 2 pressions pour la piste suivante (écouteur droit) et la piste précédente (écouteur gauche) ; appui long pour le changement de volume (- à gauche, + à droite). Si le triple appui est accessible, il n’est malheureusement pas possible de l’assigner à un changement d’égaliseur, ou à une activation du mode Spatial Audio (pour la version OpenFit 2+).
L’application éponyme Shokz s’est améliorée depuis notre test des premiers OpenFit, il y a deux ans. Intuitive, elle demeure assez légère en matière de fonctionnalités, mais cela est dû çà la simplicité du produit. On retrouve un égaliseur personnalisable (avec 4 préréglages), une assignation des boutons et de la zone tactile, une activation/désactivation du multipoint, un mode de suppression des bruits de fond en appel, une localisation sonore des écouteurs, et une activation du mode Spatial (Dolby Audio) pour les Shokz OpenFit 2+. Difficile d’en demander beaucoup plus, même si le passage d’un égaliseur 5 bandes à 10 bandes donnerait un peu plus de marge à la correction sonore.
Plutôt modernes, mais pas novateurs, les OpenFit 2 disposent d’une puce Bluetooth 5.4, compatible Fast Pair/Swift Pair et multipoint. Pour le reste, tout est basique. Shokz fait l’impasse sur la norme LE Audio, et se cantonne logiquement aux codecs SBC/AAC.
Constance microphonique
À l’instar des JBL Endurance Zone, la structure légèrement éloignée de l’oreille confère, sur le papier, une meilleure captation de la voix que sur des écouteurs traditionnels. Les Shokz OpenFit 2 sont dans la droite lignée de leurs prédécesseurs, et atteignent effectivement un bon résultat.
En milieu calme, la captation est assez ronde, mais suffisamment naturelle pour conserver le timbre de la voix. Nous pouvons reprocher des aigus un brin écourtés, et l’apparition de quelques artefacts çà et là, mais rien de dramatique.
En environnement bruyant, les Shokz suivent une certaine logique, puisque la qualité baisse graduellement, mais l’intelligibilité est presque toujours garantie. En revanche, le mode Réduction de Bruit n’est pas spécialement pertinent, abaissant le bruit de fond tout en détériorant encore davantage la qualité générale.
Endurance en mode Iron Man
Inutile d’essayer de battre les Soundcore Aerofit Pro, qui dépassent sans se fatiguer les 16 h en simple charge, mais les Shokz OpenFit 2 n’en sont pas moins très performants.
L’autonomie passe ainsi de 7 h (OpenFit 1) à 11 h en simple charge, et de 28 h à 48 h en comptant le boîtier.
En pratique, nous atteignons entre 9 h 30 et 10 h 30 en usage extérieur, et plus de 12 h en environnement vraiment calme. Le boîtier, avec ses presque 3,5 charges supplémentaires, complète cette excellente performance.
Sonorité nettement améliorée
Assez intelligemment, Shokz n’a pas concentré tous les efforts sur un unique haut-parleur de 17,3 mm de long, comme sur les premiers OpenFit. Ici, le constructeur opte pour une disposition deux voies, avec le large haut-parleur utilisé uniquement pour les basses et les médiums, et un petit transducteur pour les haut-médiums et les aigus.
En pratique, cette nouvelle architecture est bien plus efficace que la précédente, car plus riche et plus reposante à la fois. Sans surprise, l’extension dans les basses n’est toujours pas fabuleuse. Mais les OpenFit 2 tiennent un peu mieux ce registre avant de vraiment s’effondrer, et maîtrisent bien mieux la distorsion. Le son parait plus rond et plus profond, évidemment loin d’égaler celui des bons modèles boutons comme les Airpods 4.
Autre optimisation, les aigus sont plus contenus, en particulier à haut volume. Quelques pics demeurent clairement, mais le haut-parleur dédié procure un résultat moins poussif, plus naturel et linéaire. D’un point de vue général, le son affiche toujours un profil assez clair, mais bien moins agressif ou brillant qu’auparavant. Les Shokz parviennent, tant que nous restons dans des ordres de puissance convenables, à offrir une qualité sonore assez étonnante. En abaissant encore un peu les aigus via l’égaliseur, il est possible de gagner encore légèrement en qualité.
Le niveau de détails et la séparation des instruments ne sont quant à eux pas fabuleux, loin de là, mais la scène sonore (grâce à l’éloignement des haut-parleurs) est particulièrement ample, voire assez immersive. De fait, les Shokz OpenFit 2 se classent dans les meilleurs modèles à conduction aérienne du marché. Bien sûr, cela n’est pas synonyme de qualité Hifi, mais reste inespéré au vu du format.
Avec la version OpenFit 2+, Shokz introduit une option Dolby Audio, sorte de traitement 3D à partir d’une source stéréo. Bien que pas désagréable, cette technologie est rarement pertinente, car se limite à une vague projection de la scène vers l’avant.
Shokz OpenFit 2 / OpenFit 2+ : l’avis de Clubic
Plus qu’une simple suite, les OpenFit 2 et 2+ corrigent la majeure partie des défauts de la première version, tout en optimisant le reste.
Très confortables, solides, endurants, portés par des commandes intuitives et par un son certes encore handicapé par son format mais très correct, les Shokz OpenFit 2 impressionnent à bien des égards. Probablement les meilleurs écouteurs sportifs à conduction aérienne du marché.
- Bon équilibre pour des écouteurs ouverts
- Confort idéal
- Commandes complètes et adaptées au sport
- Autonomie robuste
- Qualité des microphones
- Un peu de brillance à haut volume
- Toujours un manque d'extension dans les basses
- Boitier quelconque
Fiche technique Shokz OpenFit 2
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.4
|Autonomie écouteurs
|8h
|Poids écouteurs
|9.4g
|Type
|Semi-intra
|Haut-parleurs
|Transducteur à conduction aérienne de 17,3 mm
|Micro
|Intégré
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.4
|Codecs compatibles
|SBC, AAC
|Distance transmission
|10m
|Application
|Oui
|Autonomie écouteurs
|8h
|Temps de charge écouteurs
|60mn
|Autonomie boîtier
|36h
|Temps de charge boîtier
|100mn
|Poids écouteurs
|9.4g
|Poids boîtier
|53g
|Indice de protection
|IP55