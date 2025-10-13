En l’absence de réduction de bruit active, et par conséquent d’un nombre pléthorique d’actions, les deux simples boutons du duo sont plus que suffisants. Shokz a plutôt bien fait les choses, puisque ceux-ci sont personnalisables, ce qui permet d’aller au plus intuitif. Dans notre cas : 1 pression courte pour lecture/pause ; 2 pressions pour la piste suivante (écouteur droit) et la piste précédente (écouteur gauche) ; appui long pour le changement de volume (- à gauche, + à droite). Si le triple appui est accessible, il n’est malheureusement pas possible de l’assigner à un changement d’égaliseur, ou à une activation du mode Spatial Audio (pour la version OpenFit 2+).