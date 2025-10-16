Dans les faits, l’amélioration est légère, mais l’isolation de la voix parait effectivement un peu plus poussée qu’auparavant. Bose n’impressionne pas autant qu’il peut le faire avec ses casques, car la voix se dégrade à mesure que le bruit monte en intensité, mais le rendu est satisfaisant. Dans la plupart des cas, les QC Ultra Earbuds 2e Gen restent largement utilisables. En milieu calme, nous pouvons relever une captation plutôt naturelle, qui met bien en valeur le timbre de la voix en dépit de quelques artefacts et saturations sur les phonèmes sifflants.