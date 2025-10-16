Loin de créer une rupture entre chaque génération, Bose entend à présent améliorer par petites touches ses casques et écouteurs. Les QC Ultra Earbuds 2nd gen sont ainsi une suite douce des premiers QC Ultra Earbuds, eux-mêmes légère évolution des QC Earbuds II. Des écouteurs Bluetooth bourrés de technologies, et particulièrement ambitieux sur les points clés.
Au programme, des true wireless à tige au format semi-intra, portés par une puce Bluetooth haut de gamme de chez Qualcomm, une réduction de bruit active de pointe, et bien évidemment une architecture audio made in Bose, avec son spatialisé en prime. Assez pour se hisser au sommet de la hiérarchie ?
- Sonorité très vivante, ampleur des basses
- Scène sonore large et détaillée
- Isolation phonique excellente
- Bon confort et bonne tenue
- Basses très en avant
- Excès d'énergie dans les aigus
- Pas de LE Audio, AptX réservé aux appareils Snapdragon Sound
- Seulement 3 tailles d'embouts
Pas sportifs, mais presque
Bose tient depuis les QC Earbuds de deuxième génération une formule mature, qui se retrouve immanquablement ici, cela sans immenses évolutions. Quelques petits changements esthétiques peuvent apparaître, principalement sur les coloris, pas plus.
Un peu plus imposants que la moyenne, les QC Ultra Earbuds (Gen 2) ne sont pas inélégants pour autant, et surtout très reconnaissables. L’ensemble se construit autour d’une zone acoustique s’étirant en hauteur, sur laquelle vient presque fusionner une large tige avec dos tactile.
La fabrication est ici sérieuse, bien que sans génie. Pas de résistance aux immersions comme cela est le cas sur les haut de gamme d’Apple ou de Samsung, les Bose QC Ultra Earbuds 2e Gen restent cantonnés à une certification IPX4 (sans résistance à la sueur), qui il est vrai ne fait pas spécialement rêver en 2025.
Pourtant, les true wireless de Bose ne manquent pas d’atouts, à commencer par leur confort et leur tenue dans l’oreille. Pas aussi bons que les Airpods Pro 2, ces écouteurs disposent d’une canule plus longue mais plus étroite que celle des Airpods Pro 3. Ainsi le confort est-il assez proche, avec une très légère sensation d’intrusion, sans plus.
Le constructeur livre sa création avec seulement 3 tailles d’embouts, ce qui nous paraît un peu léger, mais ceux-ci profitent d’une petite optimisation par rapport à génération précédente : l’apparition d’un maillage, capable de bloquer les poussières et le cérumen avant qu’il ne pénètre la canule.
Mais la force des Bose ne vient pas des embouts, mais des cerclages en silicone surmontés d’une ailette. Cet accessoire, qui vient se caler dans le haut de la conque (creux de l’oreille), stabilise largement les écouteurs. Le résultat : une tenue exemplaire, même en courant. Comme toujours, le concept d’universalité du port n’est pas garanti. Certains pourront trouver les QC Ultra Earbuds (Gen 2) un peu trop imposants.
De son côté, le boîtier de charge assure les fondamentaux, avec une compatibilité Qi, ce qui est une nouveauté pour Bose, le tout pour une qualité de construction correcte. Le fait est qu’un concurrent comme Apple propose tout de même un boîtier à la fois plus compact et plus innovant.
Ergonomie satisfaisante
Bose ne réinvente pas la roue, et réitère son principe de tige tactile. Cette disposition est intuitive, et surtout efficace pour certaines actions spécifiques comme le réglage de volume (balayage vertical de la tige).
Notre seul petit reproche concerne la navigation en elle-même, avec un principe un peu conservateur d’appui simple et multiple. En effet, la surface offerte par la tige permettrait probablement d’espérer un peu plus d’innovation (balayage horizontal ?). Cela va sans dire, des capteurs de port sont intégrés dans chaque écouteur.
Bien qu’un peu limitée, l’application dédiée Bose se comporte comme un bon complément au produit, complément universel (Android et iOS) cela va sans dire. Affichage du niveau de batterie, outil simplifié pour passer d’une source à l’autre, égaliseur minimaliste (3 bandes), et activation/désactivation des capteurs, etc… Bose va à l’essentiel, et le fait fort bien. On ne retrouve pas les nombreux ajustements d’accessibilité Apple, ni l’armée de réglages façon Sony, mais les QC Ultra Earbuds 2e Gen se veulent justement clés en main.
Héritage Qualcomm
Certifié Snapdragon Sound, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 sont équipés d’une puce Bluetooth des plus modernes, à priori basée sur la plateforme Qualcomm S5 présente sur les précédents écouteurs.
Toutefois, malgré les possibilités presque illimitées de ladite puce, Bose reste étonnamment prudent. Pour commencer, les true wireless affichent une prise en charge des appairages rapide Fast Pair et Swift Pair, du multipoint, et d’une compatibilité avec les codecs AptX HD et AptX Adaptive.
Les réjouissances s’arrêtent malheureusement là, puisque nous ne retrouvons en l’état aucune compatibilité LE Audio (la puce étant largement taillée pour l’exercice), ni AptX Lossless. Pire encore, le constructeur reprend la très mauvaise habitude des précédents écouteurs : seuls les smartphones estampillés Snapdragon Sound peuvent transmettre famille de codecs AptX. Notre Galaxy S25 Ultra, pourtant équipé d’une Snapdragon 8 Elite (mais pas de certification Snapdragon Sound), n’offre ainsi qu’une liaison en SBC ou AAC.
Pour le reste, rien à dire. La connexion est d’une stabilité exemplaire, et la portée presque parfaite. Il faut tout de même garder en tête que les Bose ne s’allument vraiment qu’une fois placés dans les oreilles.
Réduction de bruit : la patte du maître
Véritable pionnier de l’ANC (avec Sennheiser) et marque qui a véritablement lancé le procédé auprès du grand-public, Bose ne se loupe évidemment pas sur cette nouvelle génération d'écouteurs. Les QC Ultra Earbuds 2e Gen ont ceci d’impressionnant qu’ils affichent une isolation phonique vraiment marquée, mais surtout régulière.
À l’image des Apple Airpods Pro 3 et des Sony WF-1000Xm5, les Ultra Earbuds font partie de l’élite du genre, tout simplement. Notre seul regret vient de l’absence de mode ANC Off. En effet, Bose opte pour une modulation entre retour sonore et ANC, mais pas sur une désactivation. L’utilisateur bascule non pas entre les différents types de réduction de bruit, mais entre différents modes, prédéfinis ou paramétrables.
En parlant de retour sonore (Aware), la performance de ces écouteurs Bluetooth est très satisfaisante mais pas irréprochable. La reproduction des fréquences est idéale jusqu’aux haut-médiums, puis accuse une baisse de plus en plus marquée en montant dans les aigus. Les Bose sont parfaitement utilisables en pratique, bien qu’une subtile imprécision se dégage, un léger voile.
Concernant la qualité en appel, Bose promet, via l’intégration d’un nouvel algorithme de réduction de bruit, d’améliorer sensiblement la captation en milieu difficile.
Dans les faits, l’amélioration est légère, mais l’isolation de la voix parait effectivement un peu plus poussée qu’auparavant. Bose n’impressionne pas autant qu’il peut le faire avec ses casques, car la voix se dégrade à mesure que le bruit monte en intensité, mais le rendu est satisfaisant. Dans la plupart des cas, les QC Ultra Earbuds 2e Gen restent largement utilisables. En milieu calme, nous pouvons relever une captation plutôt naturelle, qui met bien en valeur le timbre de la voix en dépit de quelques artefacts et saturations sur les phonèmes sifflants.
Une autonomie dans la moyenne
Annoncée à 6 h (4 h avec un mode sonore 3d), l’autonomie des Bose QC Ultra Earbuds 2e Gen n’est sur le papier pas exceptionnelle. En pratique, nous atteignons environ 6 h 30, ce qui commence à devenir intéressant, mais classe les écouteurs derrière les nouveaux Airpods Pro 3, et évidemment derrière les Sony WF-1000Xm5.
De son côté, le boîtier ajoute 3 charges supplémentaires, ce qui pousse l’ensemble autour de 26 h dans notre cas. Plutôt bon donc, sans être exceptionnel.
Un son toujours expressif
Bose n’a pratiquement pas changé son fusil d’épaule, la signature sonore de son modèle phare demeure expressive, du moins gonflée dans les basses et dans une partie des aigus, mais reste paradoxalement assez maîtrisée.
Malgré certaines similitudes avec les Nothing Ear (3), du moins à la mesure (toujours à prendre avec des pincettes), Bose parvient à respecter assez bien la limite entre énergie et agressivité. Les écouteurs tapent fort dans les basses, ont un côté tranchant, mais ne sont ni trop fatigants (excepté à haut volume) ni trop brillants.
Les graves, bien appuyés et assez percutants malgré leur absence d’équilibre (accentuation plus prononcée que sur les Airpods Pro 3), n’ont pas la nuance des Sony WF-1000Xm5. Oui, les Bose sont dans le haut du panier, ils sont amples et immersifs, mais ne révolutionnent pas leur formule.
De l’autre côté du spectre, les QC Ultra Earbuds 2 envoient également beaucoup d’énergie, quitte à perdre en naturel. Les aigus, particulièrement entre 2 et 4 kHz, sont largement mis en avant à l’oreille, ce qui ajoute une grosse dose de clarté au son. Le niveau de détails paraît ainsi très élevé, mais les voix peuvent devenir trop claires, légèrement dénaturées.
Le son est, de fait, encore plus expressif que celui de ses concurrents directs de chez Sony et Apple. La patte Bose est ainsi, et ce n’est pas l’égaliseur 3 bandes qui va permettre de tempérer un tel caractère. Toutefois, il faut reconnaître une légère correction par rapport aux générations précédentes. Le son est moins accidenté dans les aigus, un peu plus cohérent.
Cette signature parfaitement assumée permet de développer une scène sonore particulièrement ample, notamment sur les côtés. Là encore, Sony propose un tout petit peu mieux, du moins en termes de séparation des instruments, mais les Bose QC Ultra Earbuds 2e Gen affichent un haut niveau technique. Un produit taillé pour ceux qui recherchent une énergie maîtrisée donc.
Sans trop de surprise, l’audio spatial demeure une technologie récréative dans la majorité des cas, mais pas plus. Elle peut apporter un mieux sur des pistes instrumentales, en projetant la scène vers l’avant, mais les voix sont presque systématiquement envahies de réverbérations.
Bose QC Ultra Earbuds 2e Gen : l’avis de clubic
Démonstration de modernité, les Bose QC Ultra Earbuds 2e Gen sont l’occasion de montrer que Bose a toujours sa place parmi les meilleurs concepteurs d’écouteurs Bluetooth. Confortables, très isolants, et armés d’une sonorité puissante, ils s’adressent à ceux qui apprécient les modèles efficaces et clés en main.
Bien sûr, tout n’est pas parfait, puisque d’un côté la marque ne va pas jusqu’au bout de ses idées en matière de connectivité, de l’autre conserve une signature audio assumée mais pas des plus universelles. Un produit impressionnant, mais pas donné.
Fiche technique Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2e gen)
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.3
|Autonomie écouteurs
|6h
|Poids écouteurs
|15.7g
|Type
|Semi-intra
|Réduction de bruit active
|Oui
|Micro
|4 microphones dans chaque écouteur
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.3
|Codecs compatibles
|SBC, AptX Adaptative, AAC
|Distance transmission
|9m
|Application
|Oui
|Autonomie écouteurs
|6h
|Temps de charge écouteurs
|2h
|Autonomie boîtier
|18h
|Temps de charge boîtier
|3h
|Poids écouteurs
|15.7g
|Poids boîtier
|61.23g
|Dimensions écouteurs
|1,2 cm (H) x 2 cm (L) x 2,4 cm (P)
|Dimensions boîtier
|6,6 cm (H) x 5,9 cm (L) x 2,7 cm (P)
|Indice de protection
|IPX4