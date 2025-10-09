Premièrement, l’extension dans le bas du spectre est trop faible à volume normal, en tous cas plus faible de plusieurs concurrents directs. Les écouteurs tiennent les 100 Hz dans à peu près toutes les circonstances, parfois en ayant amorcé une perte de puissance préalable ( à volume élevé), mais ne parviennent pas à se maintenir suffisamment pour donner une sensation d’assise. À volume réduit, cette extension est globalement correcte, mais nous sentons déjà que les Endurance Zone ne sont pas des monstres de puissance. Au moins, JBL parvient à ne pas se reposer sur une bosse artificielle dans les bas-médiums, chose qui alourdirait l’écoute sans l’améliorer. De plus, les écouteurs parviennent à rester franchement équilibrés dans la majeure partie des médiums.