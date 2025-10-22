En effet, en armant les Freebuds 7i de son nouvel algorithme ANC 4.0, Huawei fait très fort dans les basses et la majorité des médiums. L’isolation est extrêmement marquée, nous pourrions même dire à la hauteur des meilleurs. Aucun ronronnement ne passe à travers les mailles du filet. Cette efficacité décroît en arrivant dans les haut-médiums, ce qui laisse déborder les harmoniques de la voix, ainsi que certains sons (les souffles notamment). En pratique, le rendu est très efficace, car nous plonge dans une certaine bulle, mais une bulle qui laisse encore traverser les sons de hautes fréquences. Nous pouvons relever que les Huawei Freebuds 7i sont meilleurs que les Freebuds 6i dans toutes les gammes, ce qui est déjà pas mal.