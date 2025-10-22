Mise à jour 2025 d’une gamme à présent bien rodée, les Huawei Freebuds 7i ne bousculent pas la formule du constructeur : proposer des écouteurs Bluetooth abordables mais complets, et surtout performants. Sans faire de l’ombre à sa série haut de gamme Freebuds Pro, Huawei introduit quelques nouveautés intéressantes.
Dans la lignée des Freebuds 5i et Freebuds 6i, ces true wireless à tige au format semi-intra vont assez loin, puisque sont équipés de la dernière génération de réduction de bruit active de Huawei, d’une puce Bluetooth compatible LDAC, d’un son 3D avec suivi des mouvements de la tête, et de microphones améliorés.
Une évolution, mais pas une amélioration
Tout sauf surprenants pour des Freebuds i, les Huawei Freebuds 7i sont particulièrement pragmatiques. Ces écouteurs adoptent un design classique mais éprouvé, comme tous les lointains cousins des Airpods Pro. Nous pouvons ainsi relever une tige assez fine et arrondie, et une partie acoustique elle-aussi relativement compacte, s’achevant sur une canule presque invisible. En l’état, seules quelques petites touches nous permettent de différencier cette version de la précédente : Tige légèrement plus imposante, et diverses ouvertures (les évents ou les ouvertures des microphones) un peu plus marquées.
L’évolution est bien plus évidente du côté du boîtier, qui délaisse la forme elliptique pour un dessin presque totalement circulaire. Cela ne rend pas la boîte inélégante, mais ne lui confère à peu près aucun avantage, puisqu’elle devient plus volumineuse, sans augmenter l’autonomie ni intégrer de charge sans-fil.
La stagnation du boîtier se retrouve dans la qualité de fabrication, très acceptable au demeurant. Les Freebuds 7i ne souffrent d’aucun défaut marquant, et sont toujours certifiés IP54, ce qui est dans la bonne moyenne actuellement. Le boîtier de charge, qui revient stylistiquement à ce qui existait sur les écouteurs ouverts Freebuds 3 et Freebuds 4, est encore plus banal, mais accident lui non plus. Cela va sans dire, cet accessoire n’affiche aucune certification IP.
Confort de vrais semi-intra
Cela constituait déjà un avantage des précédents Freebuds i, le confort des écouteurs est absolument royal, bien que certaines morphologies restent réfractaires à ce type de port.
Grâce à leur canule très courte et leurs embouts (4 tailles, contre 3 auparavant) bien dimensionnés, les Huawei Freebuds 7i comptent parmi ce qui se fait de plus agréable actuellement. La sensation d’intrusion est quasi-inexistante (avec les bons embouts), et la tenue idéale.
Ergonomie mature, à ça du sans-faute
Première véritable concession par rapport à la gamme Freebuds Pro, les Freebuds 7i intègrent des commandes un peu moins efficaces. Oui, le contrôle de volume via un balayage de la tige est conservé, ce qui est une excellente chose, mais le pincement de ladite tige s’efface au profit de tapotements, ce qui se révèle moins précis.
Le double tapotement déclenche la lecture/pause, le triple tapotement assure la navigation (selon le côté de l’écouteur), et un appui long assure le basculement entre les trois grands modes de réduction de bruit. Quelques légères hésitations et retards peuvent apparaître, mais les Huawei Freebuds 7i sont assez matures, en tous cas complets et utilisables sans frustration. Évidemment, chaque écouteur dispose d’un capteur de port (désactivable).
L’application dédiée, AI Life, qu’il faut pour Android installer en se passant du Playstore (Store tierce ou un .APK directement), est fidèle à elle-même. Très intuitive, cette application ne rivalise pas complètement avec les meilleures références… quoique. Outre les habituels choix d’ANC, l’assignation des commandes, ainsi que l’activation/désactivation des capteurs de port, Huawei place quelques ajustement avancés, avec en tête un égaliseur 10 bandes (rarissime sur des écouteurs abordables), un mode sonore 3D, ou encore un mode basse-latence, ainsi que la possibilité d’activer la réduction de bruit avec un seul écouteur. Difficile de demander plus pour des true wireless à moins de 100 euros.
Bluetooth haut de gamme, mais pas si moderne
La présence d’une puce Bluetooth 5.4 sur les Freebuds 7i est évidemment le signe d’une certaine modernité, ce standard n’ayant été déployé qu’à partir de 2023. Huawei n’est d’ailleurs pas avare en bonnes idées, avec la prise en charge du codec LDAC de Sony, et la compatibilité Multipoint. La mise au ban de la marque dans l’écosystème Android implique toujours l’absence de compatibilité Fast Pair.
Bien sûr, la plupart des limitations ne concernent pas les téléphones sous EMUI 13 et plus, puisque cet OS offre justement un appairage rapide maison, ainsi que des petits plus comme le partage audio.
En revanche, l’absence de compatibilité LE Audio prouve que Huawei n’a pas encore passé le cap d’une certaine modernité sur ses écouteurs. Les Freebuds 7i, s’ils sont gardés quelques années par un acheteur, pourraient souffrir d’une certaine forme (certes modérée) d’obsolescence. Pour le reste, il n’y a rien à dire. La connectivité est excellente, particulièrement en restant sur les codecs basiques, SBC et AAC.
Isolation phonique : il ne lui manque que les aigus
La réduction de bruit était déjà efficace sur les générations précédentes, le défaut des écouteurs se situant plutôt dans l’isolation passive, c’est-à-dire des aigus, créée par les embouts et la canule. Peu intrusifs, et uniquement en silicone, ces embouts ne font pas de miracle, ce qui augmente le déséquilibre par rapport à l’atténuation active.
En effet, en armant les Freebuds 7i de son nouvel algorithme ANC 4.0, Huawei fait très fort dans les basses et la majorité des médiums. L’isolation est extrêmement marquée, nous pourrions même dire à la hauteur des meilleurs. Aucun ronronnement ne passe à travers les mailles du filet. Cette efficacité décroît en arrivant dans les haut-médiums, ce qui laisse déborder les harmoniques de la voix, ainsi que certains sons (les souffles notamment). En pratique, le rendu est très efficace, car nous plonge dans une certaine bulle, mais une bulle qui laisse encore traverser les sons de hautes fréquences. Nous pouvons relever que les Huawei Freebuds 7i sont meilleurs que les Freebuds 6i dans toutes les gammes, ce qui est déjà pas mal.
En revanche, pas de réelle optimisation concernant le retour sonore. Celui-ci fonctionne bien jusqu’aux haut-médiums, mais ne parvient pas à sauver les hautes fréquences, d’où un son un peu étouffé.
Enfin, difficile de passer à côté du kit mains-libres, qui est tout simplement surprenant. Assez naturelle en milieu calme, la captation n’est presque pas altérée en environnement bruyant. La présence d’un capteur à conduction osseuse permet, pour une fois (bien des marques ne parviennent pas à exploiter le principe), d’isoler étonnamment bien la voix. Tout n’est pas parfait, mais les Huawei Freebuds 7i comptent parmi les meilleurs true wireless du marché, indépendamment de leur prix.
Endurance moyenne
Annoncée à 5 h avec ANC, et à 8 sans ANC, l’autonomie n’est pas fabuleuse sur le papier. Dans la pratique, ces chiffres sont largement respectés, puisque nous avons mesuré respectivement 5 h 20 et 7 h 45. Le boîtier offre quant à lui environ 3 charges supplémentaires, ce qui n’est pas négligeable.
Sonorité : faire plus, sans faire mieux
Équipés d’un transducteur dynamique de 11 mm, les Huawei Freebuds 7i nous laissent très partagés.
Techniquement parlant, le rendu est des plus corrects. Le son est détaillé, pas immensément ample mais déjà assez large, un certain sens de la dynamique se dégage. Le problème se situe davantage dans l’approche sonore en général, notamment dans les modes ANC et Transparence (ANC OFF étant plus équilibré). Désireux de livrer une signature énergique, Huawei rend ses écouteurs un peu trop agressifs, trop piquants.
Les aigus sont ainsi mis en avant, principalement autour de pics assez nets, ce qui ne favorise pas la polyvalence, et donne un côté très peu reposant. Cela passe sans encombre sur les genres très calmes, sans pièges, mais devient plus compliqué avec les styles rentre-dedans.
Les Freebuds 6i avait déjà quelques-uns de ces traits, tranchant radicalement avec la simplicité et le côté presque doux des Freebuds 5i, mais les Freebuds 7i les exacerbent par certains aspects, tout en les abaissant sur d’autres (moins scintillants).
De fait, le son est effectivement puissant, avec des basses mises en avant mais pas excessives, très amples, tout avec beaucoup d’énergie dans le haut du spectre. Mais cette énergie est excessive, distillant des voix légèrement chuintantes suivant les situations, en tous cas trop claires, ce qui entrave la précision de l’ensemble, la cohésion. Des éléments (certes un peu subjectifs) comme la séparation des instruments sont franchement décevants.
Reste que les Freebuds 7i sont d’une part agréable à volume modérés, et d’autre part peuvent être améliorés à travers l’égaliseur 10 bandes. Celui-ci ne fait pas de miracle, mais permet au moins d’abaisser le plateau dans les aigus. La concurrence ne se bouscule pas énormément dans cette gamme de prix, où aucun constructeur n’a vraiment mis tout le monde d’accord, mais Huawei ne se place pourtant pas dans les excellents élèves.
Pour ce qui est de la spatialisation 3D, nous parlons sans trop de surprise d’un rendu assez gadget, en tous cas peu naturel.
Huawei Freebuds 7i : l’avis de Clubic
S’ils ne révolutionnent pas une formule déjà mature, les Huawei Freebuds 7i parviennent à l’améliorer sur la plupart des points clés, en particulier l’ANC et la qualité en appel. Confortables, portés par une bonne ergonomie, et sans défaut technologiques majeurs, ils ont parfaitement leur place dans l’élite des écouteurs Bluetooth à moins de 100 euros.
Malheureusement, le constructeur veut trop bien faire concernant la partie sonore, et pêche, comme bien d’autres, par excès de zèle dans les aigus. Sans être mauvais, car sauvé par des basses et des médiums agréables, et par une base technique très correcte, le son est un peu trop accidenté. Huawei ne passe donc pas loin de l’excellence générale.
- Son puissant et ample
- Isolation impressionnante dans les basses et bas-médiums
- Confort parfait
- Excellente qualité en appel
- Contrôles intuitifs et complets
- De l'agressivité dans les aigus
- Isolation passive (des aigus) très moyenne
- Autonomie assez faible en simple charge
- Boitier plus imposant que sur la génération précédente
Fiche technique Huawei Freebuds 7i
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.4
|Autonomie écouteurs
|8h
|Poids écouteurs
|10.8g
|Type
|Intra-auriculaire
|Réduction de bruit active
|Oui
|Haut-parleurs
|Transducteur de 11 mm
|Réponse en fréquence
|20 Hz - 40 kHz
|Micro
|Intégré
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.4
|Codecs compatibles
|SBC, L2HC, LDAC, AAC
|Distance transmission
|12m
|Application
|Oui
|Autonomie écouteurs
|8h
|Temps de charge écouteurs
|40mn
|Autonomie boîtier
|35h
|Temps de charge boîtier
|1h
|Poids écouteurs
|10.8g
|Poids boîtier
|36.5g
|Dimensions écouteurs
|31.9 x 21.0 x 24.6 mm
|Dimensions boîtier
|57.8 x 57.8 x 27.8 mm
|Indice de protection
|IP54