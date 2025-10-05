Et si la tech pouvait sauver votre couple, ou au moins vos nuits, en faisant taire les ronflements de votre moitié ? C'est la promesse des Soundcore Sleep A30, des écouteurs sans fil ultraminces qui misent sur un combo inédit : une réduction de bruit active (ANC) pensée pour le sommeil, un système d'atténuation des ronflements… et le confort de mini-intras qui ne labourent pas le pavillon quand on dort sur le côté. Incrédule, j'ai décidé de les tester et de vous partager mon expérience.
- Des écouteurs ultra compacts
- Un confort appréciable
- On peut vraiment dormir avec
- La collection de bruits blancs et autres sons
- Un mode local pour s'affranchir du Bluetooth
- Une réduction de bruit active plutôt flemmarde
- Ils atténuent les ronflements, mais pas plus
- Il faut accepter de dormir avec un rideau sonore
- Ne se coupent pas à la sortie du conduit auditif
- Qualité sonore honorable sans plus
Le contenu de l'emballage des Soundcore Sleep A30. Notez le nombre d'embouts et d'ailettes fournis. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le déballage et la mise en route
Le ton est donné dès l'ouverture : un boîtier de recharge à couvercle coulissant (pas à clapet) avec deux LED internes bien vues pour repérer les emplacements dans le noir, et des écouteurs… microscopiques qui nagent dans leur étui. C'est probablement la paire avec ANC la plus fine que j'aie portée : 3 grammes par oreillette, embouts courts, silhouette aplatie. Dans la boîte : sept paires d'embouts (silicone et mousse) et trois tailles d'ailettes. Résultat, on trouve très vite la bonne combinaison d'embouts et d'ailettes qui convient à notre oreille. En posant la tête sur l'oreiller pour essayer, j'ai été étonné de ne pas ressentir un objet étranger dans mon conduit auditif. Bref, les A30 sont clairement des écouteurs confortables à utiliser, à l'horizontale comme à la verticale.
L'étui des Sleep A30. Il semble surdimensionné par rapport à la taille des écouteurs. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La mise en route est simple : le jumelage s'effectue via l'appli Soundcore (compatible Android et iOS) ainsi que les réglages de base (ANC, mode local, alarmes, heures du coucher et du réveil), tout comme - c'est la raison de notre test - la configuration du « Masquage des ronflements ». Pour que l'algorithme fasse correctement son job, il faut poser le boîtier des écouteurs sur votre table de nuit, à proximité du ronfleur (2 mètres maximum si on suit les recommandations du fabricant). L'étui est censé ensuite écouter les ronflements, les analyser et piloter l'atténuation sonore en temps réel.
Les écouteurs Sleep A30 sont vraiment ultra compacts et fins. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Côté fiche technique, on reste sur du compact : transducteurs 4,6 mm, Bluetooth 5.4, IPX4. L'autonomie annoncée des écouteurs est de 9 heures par charge (45 heures avec le boîtier) en lecture locale avec les sons et podcasts uploadés dans les écouteurs ; en streaming Bluetooth avec l'ANC activée, comptez sur une autonomie de 6h30. La charge sans fil n'est pas de la partie, il faudra passer par un cordon USB Type-C.
Pour dormir (et surtout face aux ronflements)
Le système combine un système de réduction de bruit actif (ANC) taillé pour les basses fréquences et une atténuation adaptative des ronflements. Pour réaliser le test, je me suis aidé de plusieurs enregistrements sonores de ronflements que j'ai passé à côté de moi une nuit où ma moitié, qui ne ronfle pas, n'était pas là. Quand le boîtier capte un ronflement à proximité, les A30 sont censés générer un bruit large bande calibré pour faire disparaître l'indésirable bruit derrière un rideau sonore.
En pratique, si vous acceptez d'écouter des sons de pluie, de ruisseau, d'éolienne, de crépitement de feu ou, encore, de tempête de neige, le résultat est assez surprenant. Perso, j'ai adoré le son d'une cabine de passagers d'avion de ligne, on a vraiment l'impression d'y être et ça masque plutôt efficacement les ronflements moyens que l'ANC a du mal à atténuer seul. Par contre, pour les gros ronfleurs, ne vous attendez pas un miracle, les écouteurs ne remplaceront pas des bouchons d'oreilles.
En fait, ce qui déçoit, c'est plus l'efficacité de la réduction active de bruit des A30 qui est assez faiblarde, même avec le micro de l'étui de charge en renfort. Pour en avoir le cœur net, j'ai même sorti ma paire d'écouteurs Bose QuietConfort Earbuds 2. Eh bien, figurez-vous que même s'ils datent un peu, ils atténuent nettement mieux les ronflements. Par contre, ils sont tellement volumineux que je ne peux même pas poser la tête sur un oreiller et m'endormir avec eux...
Bon point aussi pour ceux qui ont du mal à trouver le sommeil dans les chambres équipées d'un radiateur ou d'un climatiseur à air pulsé, les écouteurs d'Anker atténuent parfaitement leur bruit. Les Soundcore A30 sont donc plus pour moi une sorte d'outil de secours pour les voyageurs qui ont du mal à s'endormir dans des environnements bruyants (mais pas trop) ou avec des bruits de ventilation. Ce n'est pas tant l'ANC qui leur permettra de dormir, mais plus ces sons naturels recouvrant la fréquence des ronflements et autres bruits sourds. Si vous recherchez un profond silence pour vous endormir et garder le sommeil, conservez vos irremplaçables boules Quies.
L'interface de l'appli Soundcore très orientée sur le sommeil. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le mode local est l'un des atouts des écouteurs Anker Sleep A30 : on peut accéder, sans être connecté à son téléphone, à une riche bibliothèque de sons et bruits blancs, et même superposer plusieurs ambiances (exemple : pluie + vagues + « bruits colorés ») pour se composer un paysage audio qui pousse au sommeil. C'est simple et efficace, mais malheureusement, ça ne marche pas sur moi. Je suis un adepte du silence profond pour m'endormir (et une fois que je suis parti dans le royaume des songes, pas grand-chose ne peut me réveiller).
Seul dans mon lit, la tête sur l'oreiller et sans les bruits blancs activés, j'ai aussi constaté un très léger souffle de l'ANC : rien de rédhibitoire, mais c'est à signaler pour ceux qui apprécient le silence absolu pour s'endormir. Bon point : les écouteurs se coupent automatiquement quand l'utilisateur tombe dans les bras de Morphée.
Confort, commandes, et petits détails qui comptent
Sur la taie d'oreiller, les Sleep A30 se font oublier. L'ajustement fin (7 paires d'embouts + 3 ailettes) y est pour beaucoup. Je n'ai jamais eu l'impression qu'ils allaient tomber, même en me retournant ou en ayant un sommeil agité.
Bonus inattendu : leur finesse permet de les glisser sous un casque de moto. Évidemment, on évitera les appels au guidon pour des questions de sécurité et parce que les micros sont sous le casque. Mais ça permet ainsi de se laisser guider vocalement par son GPS sans devoir sortir le téléphone de sa poche ou à le fixer sur le guidon. Attention aussi à bien désactiver la réduction de bruit active même si elle n'est pas super efficace...
Bruits blancs, ambiances sonores pour masquer les ronflements… La bibliothèque audio proposée par Soundcore (filiale d'Anker) est impressionnante. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Les commandes tactiles s'avèrent fiables et réactives. L'appli est claire avec en plus une fonction « Trouver un appareil » qui fait biper les écouteurs égarés dans les draps ou entre le matelas et la tête de lit, mais qui ne fonctionne pas quand ils sont dans leur étui et qu'on l'a égaré.
Côté son (hors sommeil), ne rêvez pas : c'est propre, mais un peu léger, avec des basses timides. Ça encaisse les montées en volume, mais on reste en deçà d'une vraie paire d'écouteurs haut de gamme (mais bien plus épaisse). On regrettera l'absence d'égaliseur de son dans l'appli Soundcore.
Autonomie, bascule des modes, appels
En mode Bluetooth, avec l'ANC activée et un son au 2/3 du volume maximum, l'autonomie dépasse facilement les 6h30 annoncées. Le mode local offrira donc bien plus en autonomie et atteindra les 9h promises par Soundcore. Autres points relevés : les A30 ne se mettent pas en pause quand on les retire des oreilles ; l'arrêt n'est effectif qu'une fois les écouteurs rangés dans l'étui. Et quand on bascule du mode local au Bluetooth, ça ne relance pas automatiquement ce qu'on écoutait avant sur son téléphone. Rien de dramatique, mais à savoir.
Bonne surprise : la qualité des appels est plutôt correcte, parfois même étonnamment propre pour des mini-intras de nuit. Attention à bien activer cette fonction dans les méandres de l'appli qui ne l'est pas par défaut. J'ai dû ouvrir le mode d'emploi pour découvrir si on pouvait passer des coups de fil avec ces écouteurs.
Sommeil, concentration, méditation… Les Soundcore Sleep A30 analysent votre activité cérébrale et vous proposent des environnements audio adaptés et cadencés selon votre humeur. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Suivi du sommeil et fonctions bien-être
L'appli propose un suivi du sommeil (durée, phases, ronflements, changements de position, etc.), un rappel d'heure du coucher et cinq alarmes personnalisables sans que le téléphone soit connecté et, enfin, un mode « Son d'ondes cérébrales » (battements binauraux) censé adoucir l'endormissement. Je ne mettrai pas ma main à couper sur leur réelle efficacité, mais un peu de relaxation sonore comme le bruit d'un océan, d'une soirée étoilée ou d'une forêt tropicale peut éventuellement aider certains profils sensibles à trouver le sommeil. Chez moi, cela n'a eu strictement aucun effet. De là à dire que je suis réfractaire ?
Sur le papier, les écouteurs Soundcore Sleep A30 sont séduisants : compacité record, confort de haut niveau, ANC conçue pour le sommeil, bibliothèque de bruits blancs empilables et un système d'atténuation des ronflements. Mais une fois ces écouteurs passés au grill, la réalité n'est pas aussi belle qu'on veut la faire croire. Oui, il s'agit d'une paire d'écouteurs compacte et confortable qu'on pourra garder dans les oreilles pour dormir. Oui, le fabricant a fait un effort considérable pour proposer plein de fonctions et d'outils pour faciliter l'endormissement et diminuer les bruits ambiants. Non, ces écouteurs ne feront pas complètement disparaître le bruit du ronflement de votre conjoint.e. Et si votre moitié est un ronfleur qui a du coffre et de la générosité dans le sommeil, il n'y aura pas de miracle, oubliez ces écouteurs. Vous serez mieux dans une chambre à part ou avec des bouchons dans les oreilles.
La bonne surprise pour moi, c'est le confort de ces écouteurs. J'ai rarement été aussi à l'aise avec ce genre de produit dans le conduit auditif. Ils s'enfichent facilement, pas une seule fois on n'a l'impression qu'ils vont tomber (le nombre d'embouts et d'ailettes disponibles aide bien), on peut poser la tête sur l'oreiller sans avoir peur de se faire transpercer le tympan et on finit par les oublier avant même de s'endormir. La sensation au réveil peut surprendre, surtout si vous avez oublié de mettre votre réveil avant de vous coucher.
Mais à ce tarif-là (249,99€ prix de lancement), il va falloir les amortir ces écouteurs. La miniaturisation a certes un prix, mais là c'est clairement trop élevé pour un produit qui ne répond pas entièrement à la promesse de vente, sauf à être un aficionado des bruits blancs et autres subterfuges audio pour cacher le ronflement de sa moitié. Ils pourront aussi servir de solution d'appoint aux grands voyageurs qui ont le sommeil plutôt léger. Dans la même enveloppe de prix, je vous conseille plutôt des écouteurs Apple Airpods Pro 3 ou, encore, Sony WF-1000Xm5 auxquels vous ajouterez une bonne paire de boules Quies pour la nuit.
En revanche, si vous faites de la moto ou toute autre activité nécessitant un casque enveloppant les oreilles (du ski par exemple), vous avez peut-être trouvé là une paire d'écouteurs qui vous guidera confortablement dans vos déplacements et, pourquoi pas, en musique.
Fiche technique Soundcore Sleep A30
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.4
|Autonomie écouteurs
|6.5h
|Type
|Intra-auriculaire
|Impédance
|13,5 ohm
|Réponse en fréquence
|20~20000Hz
|Micro
|2
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.4
|Distance transmission
|10m
|Autonomie écouteurs
|6.5h
|Autonomie boîtier
|45h
|Temps de charge boîtier
|1.5h
|Indice de protection
|IPX4