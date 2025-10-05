En pratique, si vous acceptez d'écouter des sons de pluie, de ruisseau, d'éolienne, de crépitement de feu ou, encore, de tempête de neige, le résultat est assez surprenant. Perso, j'ai adoré le son d'une cabine de passagers d'avion de ligne, on a vraiment l'impression d'y être et ça masque plutôt efficacement les ronflements moyens que l'ANC a du mal à atténuer seul. Par contre, pour les gros ronfleurs, ne vous attendez pas un miracle, les écouteurs ne remplaceront pas des bouchons d'oreilles.

En fait, ce qui déçoit, c'est plus l'efficacité de la réduction active de bruit des A30 qui est assez faiblarde, même avec le micro de l'étui de charge en renfort. Pour en avoir le cœur net, j'ai même sorti ma paire d'écouteurs Bose QuietConfort Earbuds 2. Eh bien, figurez-vous que même s'ils datent un peu, ils atténuent nettement mieux les ronflements. Par contre, ils sont tellement volumineux que je ne peux même pas poser la tête sur un oreiller et m'endormir avec eux...

Bon point aussi pour ceux qui ont du mal à trouver le sommeil dans les chambres équipées d'un radiateur ou d'un climatiseur à air pulsé, les écouteurs d'Anker atténuent parfaitement leur bruit. Les Soundcore A30 sont donc plus pour moi une sorte d'outil de secours pour les voyageurs qui ont du mal à s'endormir dans des environnements bruyants (mais pas trop) ou avec des bruits de ventilation. Ce n'est pas tant l'ANC qui leur permettra de dormir, mais plus ces sons naturels recouvrant la fréquence des ronflements et autres bruits sourds. Si vous recherchez un profond silence pour vous endormir et garder le sommeil, conservez vos irremplaçables boules Quies.