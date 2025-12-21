La partie sonore est ouvertement signée Bose, mais tout ce qui touche à la réduction de bruit active est ici un peu plus trouble. Quoiqu’il en soit, Skullcandy ne fait pas de miracles, du moins par rapport au tarif demandé. Ses écouteurs affichent certes une isolation active correcte, car débutant assez tôt et se maintenant sans difficulté sous les 20 dB (plus de 30 dB voire 35 dB chez Bose) dans une bonne partie des médiums, mais ne parvenant tout de même pas à passer l’épreuve des haut-médiums. Plusieurs références comme les Huawei Freebuds 7i sont largement plus efficaces dans ce registre, annihilant certains sons ronronnant quand les Method 360 ANC ne parviennent qu’à les réduire.