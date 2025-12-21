Concepteur réputé dans le domaine audio, Bose transmet sa science sur des produits d’autres marques, généralement plus abordables. Motorola fait partie des heureux élus, tout comme Skullcandy, qui présente une sorte de version abordable et plus exubérante des QC Earbuds Ultra, les Method 360 ANC.
Outre le design des écouteurs, presque intégralement repris des QuietComfort, ces true wireless bénéficient du fameux "son Bose". Bien sûr, Skullcandy n’omet pas les raffinements modernes, comme une réduction de bruit active, des contrôles tactiles, et une puce Bluetooth compatible Fast Pair et Multipoint. Enfin, le constructeur applique sa patte à travers les déclinaisons très colorées des Method 360 ANC, mais surtout à travers sa boîte de charge.
- Son puissant mais très maitrisé
- Beaucoup de détails
- Très bonne tenue dans l'oreille
- Excellente autonomie
- Boitier de charge original mais fonctionnel
- Aigus un peu trop en avant
- Isolation active correcte, sans plus
- Contrôles incomplets (pas de navigation et volume en simultané)
- Pas faits pour les très petites oreilles
Confort Bose, boitier de glisse
D’un côté, Skullcandy propose des écouteurs extrêmement proches de la gamme QC Earbuds de Bose, avec un design à tige large mais courte, et un corps acoustique plutôt imposant, s’achevant par une courte canule ellipsoïde (avec embouts de la même forme) et par un système de stabilisateurs pour le creux de l’oreille.
De l’autre, la marque au logo crânien s’autorise de grandes libertés concernant le boîtier. Très volumineux, bien que cela serve une bonne cause, il adopte un format tubulaire avec système d’ouverture coulissante, se pare d’un revêtement extérieur facetté et semi-transparent, le tout surmonté d’un système d’accroche à mousqueton. Fidèle à l’image skatteuse/rideuse de la marque, ce boîtier peut s’accrocher à peu près partout.
Skullcandy maîtrise son sujet, puisque l’ensemble bénéficie d’une très bonne qualité de construction, notamment pour un produit de ce tarif. Les Method 360 ANC sont un peu moins clinquants que leurs équivalents haut de gamme Bose, mais sérieusement conçus, avec une certification très standard (IPX4). Le boîtier est quant à lui robuste en pratique, bien que le plastique utilisé sonne un peu creux.
Côté confort, tout dépend de la morphologie du porteur. D’un côté, l’équilibre des écouteurs est exceptionnel, en partie grâce aux stabilisateurs, et la canule courte permet de ne pas faire pénétrer les embouts (3 tailles) profondément. En somme, les Skullcandy Method 360 ANC sont très confortables. Mais si vous avez un petit creux d’oreille, le corps acoustique risque au mieux d’être un peu désagréable à l’usage, au pire de ne pas jamais tenir. Il faut vraiment avoir cela en tête avant d’envisager un achat.
Ergonomie tronquée, application très correcte
Première légère déception, les commandes intégrées des Skullcandy Method 360 ANC ne sont pas vraiment complètes. En effet, il n’est pas possible d’avoir simultanément accès à la navigation et au volume. La zone tactile de chaque écouteur ne prend en charge que les appuis et non les balayages, ce qui limite le nombre d’actions à 4 par côté.
Cela devrait être suffisant en théorie, mais Skullcandy réserve l’appui long aux fonctions spéciales, programmables depuis l’application : assistant vocal, spotify tap, déclenchement d’une photo, mode basse latence, basculement entre les égaliseurs, etc… La marque privilégie l’innovation à la praticité.
Pour ce qui est de l’application Skullcandy iQ, celle-ci est relativement claire et complète. Disposées en icônes, les différents ajustements et fonctions sont facilement accessibles, et ouvrent la voie à une certaine personnalisation. Véritable comble, l’égaliseur des Skullcandy Method 360 ANC comprend 5 bandes, contre seulement 3 pour les produits Bose.
La connectivité n’a quant à elle rien d’impressionnante, puisque les Method 360 ANC ne prennent en charge ni les codecs avancés (seulement SBC et AAC) ni la norme LE Audio, mais la puce Bluetooth est malgré tout compatible Fast Pair, et multipoint.
Isolation phonique : dans la moyenne, ni plus, ni moins
La partie sonore est ouvertement signée Bose, mais tout ce qui touche à la réduction de bruit active est ici un peu plus trouble. Quoiqu’il en soit, Skullcandy ne fait pas de miracles, du moins par rapport au tarif demandé. Ses écouteurs affichent certes une isolation active correcte, car débutant assez tôt et se maintenant sans difficulté sous les 20 dB (plus de 30 dB voire 35 dB chez Bose) dans une bonne partie des médiums, mais ne parvenant tout de même pas à passer l’épreuve des haut-médiums. Plusieurs références comme les Huawei Freebuds 7i sont largement plus efficaces dans ce registre, annihilant certains sons ronronnant quand les Method 360 ANC ne parviennent qu’à les réduire.
L’isolation passive (aigus) est relativement efficace, bien qu’assez typique d’écouteurs Bluetooth semi-intra. Nous aurions pu espérer encore un peu plus de force face aux sons très agressifs. Le mode retour sonore est utilisable, mais décroche un peu trop vite dans les aigus, d’où un rendu voilé, qui ne parvient pas à vraiment retranscrire l’espace sonore.
Enfin, la qualité des microphones est elle-aussi correcte. En milieu calme, la voix est parfaitement intelligible, suffisamment nuancée à défaut de capter un timbre idéal (légèrement étouffée). En environnement bruyant, il faut compter sur une atténuation très moyenne des bruits indésirables. La voix n’est pas trop altérée, mais ne parvient pas à surnager dans les conditions difficiles. Il ne faut pas hésiter à pousser dans les décibels pour se faire entendre. Autant dire que les Skullcandy Method 360 ANC ne sont pas vraiment taillés pour l’épreuve du train/métro.
Une endurance remarquable
Annoncée à 9 h avec ANC, 11 h sans ANC, et jusqu’à 40 h en comptant le boîtier, l’endurance des Skullcandy est très impressionnante sur le papier.
En pratique, nous avons mesuré une performance légèrement en-deçà des promesses, mais tout de même au-dessus de la moyenne : 8 h 40 avec ANC, et environ 10 h 45 sans ANC. Quant au boîtier, il offre un peu moins de trois charges. Dans cette gamme de prix, peu de concurrents font aussi bien.
Le son Bose, pour une fraction du prix
Skulldandy ne nous a pas menti, les Method 360 ANC ont effectivement beaucoup de points communs avec les écouteurs haut de gamme de Bose. Le rapprochement le plus évident vient de la signature sonore, animée d’une certaine expressivité : les basses sont clairement en avant mais pas envahissantes ou molles, et les aigus sont eux-aussi en partie boostés.
À l’oreille, le son est puissant et légèrement tranchant, rarement agressif bien que pas vraiment reposant, suffisamment bien réglé pour ne pas tomber (sauf sur certains genres et certains mix) du mauvais côté. À ce titre, les Skullcandy Method 360 ANC se classent parmi les excellents produits de cette gamme de prix. Tout n’est pas parfait, puisqu’un peu plus de parcimonie dans les hautes fréquences aurait été préférable, mais cette signature est parfaitement assumée et bien maîtrisée. Celle-ci est surtout accompagnée du bon niveau technique du transducteur, qui parvient sans mal à distiller énormément de détails et une scène sonore cohérente.
C’est évidemment sur cette qualité technique pure que se séparent Bose et Skullcandy. Les premiers affichent plus de nuances dans les basses et les aigus, mais surtout un niveau de détails supérieur et une scène sonore plus ample et mieux projetée vers l’avant. Cela est d’une certaine manière rassurant, pour des écouteurs vendus environ 2,5 fois plus cher.
Reste que, si on les replace dans leur gamme de prix, les Method 360 ANC sont tout simplement excellents, bien plus convaincants que les récents Freebuds 7i, et plus techniques que des créations comme les Nothing Ear.
Skullcandy Method 360 ANC : l’avis de Clubic
Confortables et distillant un son puissant mais technique, les Method 360 ANC de Skullcandy ne sont pas des écouteurs irréprochables, mais qui parviennent à se faire une place dans ce marché proche de la saturation.
Si la plupart des points technologiques, isolation phonique et ergonomie en tête, n’ont rien de transcendant face à la concurrence, le constructeur tire son épingle du jeu dans d’autres compartiments. La forme et le son Bose confèrent un avantage évident à ces true wireless, et l’héritage sportif de la marque fait le reste. Pas un produit pour tout le monde, mais très recommandable.
Fiche technique Skullcandy Method 360 ANC
Version Bluetooth
|Bluetooth 5.3
Autonomie écouteurs
|9h
Poids écouteurs
|22g
Type
|Intra-auriculaire
Réduction de bruit active
|Oui
Haut-parleurs
|2 (12mm de diamètre)
Impédance
|16 Ohm
Réponse en fréquence
|20Hz - 20KHz
Micro
|Intégré
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.3
Assistant vocal
|Google Assistant - Google
Distance transmission
|10m
|Autonomie écouteurs
|9h
Autonomie boîtier
|23h
|Poids écouteurs
|22g
Poids boîtier
|77g
Indice de protection
|IPX4