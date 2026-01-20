Esthétiquement, Huawei reprend presque à l’identique les codes de sa première création. Les FreeClip 2 affichent une forme générale en C classique pour des clips d’oreilles, ils se présentent donc ainsi : un corps acoustique sphérique, venant se placer près du conduit auditif ; une partie en forme de haricot intégrant le reste de l’électronique, qui vient se caler derrière l’oreille ; une jonction tubulaire composée d’une tige en alliage à mémoire de forme (élastique), recouverte d’une peau en silicone souple texturée en sillons. Le placement du produit est relativement libre sur l’arrière de l’oreille, mais doit se faire sur la partie basse afin de conserver une certaine stabilité.