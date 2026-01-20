Premier constructeur (en tous cas grand public) à avoir lancé des clips d’oreilles Bluetooth, Huawei revient enfin sur ce format à présent très populaire avec les FreeClip 2. Si l’approche générale est inchangée, le géant chinois apporte avec lui un nombre conséquent de nouveautés et d’améliorations.
Outre un meilleur confort, les FreeClip 2 peuvent compter sur une certification IP57, l’apparition de nouveaux capteurs, de commandes plus complètes, d’une puce Bluetooth 6.0, d’une architecture avec transducteur à double membrane et d’un nouveau boîtier IP54. Assez pour se démarquer dans ce genre d'écouteurs en pleine explosion ?
- Son puissant et ouvert
- Confort idéal, gauche/droite automatique
- Kit mains-libres utilisable en toutes circonstances
- IP57
- Un peu trop d'aigus en poussant le volume
- Commandes complètes, mais pas simples à manipuler
- Puce Bluetooth 6.0, mais pas de LE Audio
Tout nouveau, tout doux
Esthétiquement, Huawei reprend presque à l’identique les codes de sa première création. Les FreeClip 2 affichent une forme générale en C classique pour des clips d’oreilles, ils se présentent donc ainsi : un corps acoustique sphérique, venant se placer près du conduit auditif ; une partie en forme de haricot intégrant le reste de l’électronique, qui vient se caler derrière l’oreille ; une jonction tubulaire composée d’une tige en alliage à mémoire de forme (élastique), recouverte d’une peau en silicone souple texturée en sillons. Le placement du produit est relativement libre sur l’arrière de l’oreille, mais doit se faire sur la partie basse afin de conserver une certaine stabilité.
Très légers (5,1 g), les Huawei Freeclip 2 font partie de ces écouteurs qui peuvent s’oublier une fois bien placés. Bien sûr, le confort dépend de la morphologie du porteur, mais Huawei réussit à offrir une certaine universalité du port. Nous avons ainsi pu faire essayer ces écouteurs à différents utilisateurs, qui ont systématiquement réussi à bien les caler. Une très légère pression sur le cartilage peut apparaître après de nombreuses heures, mais cela est bien le seul défaut que nous puissions trouver aux Huawei.
De même, la stabilité est excellente, si bien qu’un fort ballottement de tête ne suffit pas à les décaler. La nouvelle jonction, plus douce (de 25 % selon Huawei) et moins rigide, prouve que le constructeur a bien travaillé entre les deux versions des FreeClip.
Concernant la fabrication, nous ne sommes pas aussi dithyrambiques, mais très satisfaits. La conception est en elle-même quasi irréprochable, avec une bonne souplesse de cette jonction, et la certification IP57 du produit, synonyme de résistance aux immersions et aux poussières, est un gros plus. Un sportif parfait donc, qui a un côté plus féminin (plus fin) que la moyenne, pour un type de produit qui justement s’adresse particulièrement à cette cible.
Mais la finition, très rutilante et plutôt basique, ne permet pas au Huawei FreeClip 2 de s’extirper complètement de cette sensation d’avoir entre les mains un genre d’Airpods. Un détail évidemment, puisque nous n’avons rien eu à dire en pratique.
Le boîtier a lui aussi été retravaillé, et est justement aussi discret qu’un boîtier d’Airpods 4. Très compact, IP54, équipé d’une charnière robuste et compatible Qi, il a tout du produit moderne. Le seul point un peu complexe, en tous cas perturbant lors des premières utilisations, réside dans le rangement des écouteurs. Cette opération est un peu contre-intuitive, puisqu'elle nécessite de placer les jonctions vers l’intérieur afin de les croiser. Détail amusant, il est possible d’activer des invites sonores sur le boîtier, par exemple pour confirmer la charge, cela en exploitant les haut-parleurs des écouteurs (lorsque ces derniers sont dans le boîtier donc).
Les adeptes de couleurs seront ravis, puisque quatre coloris existent sur les Huawei FreeClip 2 : noir (modèle testé), blanc, rose or et bleu, cette dernière étant la plus mise en avant de cette génération d’écouteurs, en tous cas sur le site Huawei.
Nouvelles commandes, nouvelle appli, et reconnaissance de l’oreille
Grâce à la présence de capteurs et gyroscopes, les Huawei Freeclip 2 sont capables, entre autres, de détecter automatiquement si un écouteur est placé sur l’oreille droite ou l’oreille gauche. Ainsi, en optant pour une structure totalement identique entre les deux éléments, la notion d’écouteur droit et d’écouteur gauche disparaît, que ce soit pour la boîte de charge ou pour le porteur. L’ensemble s’ajuste automatiquement et permet de basculer sur les bons canaux presque instantanément. Un plus vraiment non négligeable sur le plan ergonomique, d’autant plus dans un cadre sportif, que d’un point de vue réparabilité et coûts de production.
Très limitées sur la version 1, les commandes des nouveaux FreeClip sont plus convaincantes, car intègrent enfin un réglage du volume. Deux types de contrôles cohabitent : les tapotements sur la jonction (double tapotement pour lecture/pause, triple tapotement pour la navigation), et le balayage vertical sur la partie en forme de haricot, pour le volume donc, ainsi que l’appel à l’assistant vocal par défaut (appui long).
En progrès, ces commandes ne sont néanmoins pas optimales, en tous cas pas complètement adaptées à une séance sportive type course. Les tapotements sont très simples, mais peuvent légèrement déplacer les écouteurs, et le balayage vertical, qui nécessite presque obligatoirement de tenir la structure entre les doigts, peut lui aussi faire glisser les FreeClip 2. Comme souvent, l’intégration d’un simple bouton de chaque côté nous paraît plus pertinente.
Petite révolution chez Huawei en matière d’application, puisque le constructeur délaisse AI Life pour Huawei Audio Connect, qui, comme son nom l'indique, est dédiée à sa seule galaxie audio. Celle-ci est disponible sur Android (hors Playstore) et iOS. Toutefois, l’interface n’est pas fondamentalement différente de ce que nous connaissions auparavant. L’expérience se révèle ici très bonne, avec une interface claire et aérée, et des réglages suffisamment nombreux : assignation des contrôles, égaliseurs personnalisables 10 bandes, activation/désactivation du port, localisation sonore des écouteurs, volume adaptatif (encore en bêta), etc.
Connectivité moderne, sans plus
Équipés d’une puce Bluetooth 6.0, les Huawei Freeclip 2 sont clairement modernes, mais font tout de même l’impasse sur le standard LE Audio, ce qui reste un petit défaut. Pas de norme Auracast et de codec LC3 donc, il faut se contenter de la doublette SBC/AAC, ainsi que du codec L2HC. Huawei indique également une prise en charge de la technologie NearLink Audio (uniquement avec les plus récents smartphones de la marque), liaison qui se veut moins énergivore que le Bluetooth, mais capable sur le papier d’assurer des bitrates de 2,3 mb/s (via codec L2HC).
S’ils prennent en charge le multipoint, les Huawei FreeClip 2 ne sont malheureusement toujours pas compatibles Google Fast Pair, mais fonctionnent avec l’appairage rapide Microsoft Swift Pair.
Kit mains-libres : aucun problème
Huawei met ici les petits plats dans les grands, puisque la partie mains libres s'appuie sur un réseau de trois microphones par côté, un capteur à conduction osseuse, et sur l’intégration du nouvel algorithme de réduction de bruit DNN.
En milieu calme, aucun problème, la voix est parfaitement captée par les FreeClip 2, qui n’ont pour seul défaut qu’une légère baisse dans les aigus, d’où un rendu plus doux que neutre. Surtout, l’intelligibilité est conservée, même dans des conditions très difficiles. La voix est alors de plus en plus altérée, mais il est rare de constater de réels décrochages. De bons écouteurs Bluetooth sur ce point donc.
Autonomie : dis-moi ton volume, je te donne ton endurance
Annoncée à 9 h en simple charge, l’autonomie est dans la moyenne pour ce type d’écouteurs.
En pratique, l’endurance dépend pour bonne partie du volume, puisque nous avons mesuré 8 h 45 en condition classique (intérieur + rue), et entre 7 h 45 et 10 h avec différents cas de figure. Il y a encore mieux dans le domaine de l'écouteur ouvert, beaucoup d'acteurs dépassant maintenant les 10 h voire 12 h en conditions classiques, mais les Huawei tiennent leur rang.
Double membrane, la recette du futur
Huawei s’attaque frontalement au principal problème des écouteurs ouverts : les basses. Si la problématique est un brin moins complexe sur des clips d’oreilles qu’avec des écouteurs à conduction aérienne de type tour d’oreille (encore plus éloignés du conduit), le principe est le même : il faut parvenir à déplacer beaucoup d’air pour compenser l’absence de chambre acoustique fermée (les embouts). À l’instar de Shokz sur ses OpenFit Pro, le constructeur opte pour une solution ambitieuse mais pas trop complexe : un unique transducteur de 10,8 mm de diamètre, composé de deux membranes placées dos à dos.
Au-delà de toutes les caractéristiques techniques, les FreeClip 2 délivrent un son plutôt plaisant, effectivement convaincant dans les basses fréquences, mais pas complètement débarrassé des problèmes inhérents au format, ni des petits excès de la première version.
Tout d’abord, ces écouteurs affichent une bonne extension dans les basses, puisqu'ils atteignent le seuil critique des 60 Hz à volume normal, d’où une certaine assise dans le son. Les basses parviennent à être percutantes, et les bas médiums bénéficient d’un petit boost pas désagréable à l’oreille. Le transducteur Huawei affiche en outre une certaine base technique dans les médiums, ce qui favorise le niveau de détail et la sensation d’aération.
Seuls les aigus, en tous cas une partie des aigus, restent un peu trop en avant à notre goût. À volume modéré, il n'y a pas de problème, puisque cette signature apporte de l’énergie à l’ensemble.
Mais en poussant un peu les dB, cette accentuation devient un peu trop marquée, notamment sur les voix. Pas forcément agressif, le son est légèrement déséquilibré, puisque la bosse des bas médiums s’atténue et l’extension dans les basses est écourtée d’au moins 10 Hz, ce qui fait fatalement ressortir le haut du spectre. Heureusement, on ne retrouve presque aucun effet de brillance.
Le fait est que, par rapport à la majorité des clips d’oreilles de la première génération, les Huawei FreeClip 2 sont plus efficaces dans les basses car tiennent déjà assez bien les hauts niveaux. Optant pour quelques ajustements, par exemple en modifiant la réponse en fonction du niveau sonore, les écouteurs passeraient encore un cap. En l’état, d’autres font encore mieux.
Pas encore parfaits, les Huawei FreeClip 2 se rapprochent pourtant de la recette idéale des clips d’oreilles, tout en cultivant une identité propre, plus élégante que la moyenne.
Aussi légers que confortables, étanches, et se moquant du concept de droite et de gauche, ces écouteurs sont presque irréprochables sur la forme. Seule l’ergonomie, certes complète, est animée de compromis.
Côté son, les choses vont dans le bon sens, puisque les FreeClip 2 sont capables de développer plus de basses que leurs aînés, tout en étant plus percutants et plus techniques. La performance est donc bonne au vu du format, mais un déséquilibre perdure, notamment à haut volume.
Fiche technique Huawei FreeClip 2
|Bluetooth 6.0
|Autonomie écouteurs
|9h
|Poids écouteurs
|5.1g
|Type
|Forme de C
|Réduction de bruit active
|Non
|Haut-parleurs
|2 (10,8mm de diamètre)
|Micro
|Intégré
|Codecs compatibles
|SBC, AAC, L2HC
|Distance transmission
|10m
|Application
|Oui
|Autonomie boîtier
|30h
|Poids boîtier
|37.8g
|Dimensions écouteurs
|25,4 × 26,7 × 18,8 mm
|Dimensions boîtier
|50 x 49,6 x 25 mm
|Indice de protection
|IP57