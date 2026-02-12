En pratique, l’isolation générale est au moins aussi performante. Le rendu dans les basses et les médiums est légèrement optimisé à l’oreille, avec un meilleur travail sur les voix. Ici, bien que cela ne se traduise pas forcément à la mesure, nous constatons un petit mieux sur la plupart des fréquences, les Sony WF-1000Xm6 sont même un peu meilleurs que les Airpods Pro 3 sur la première partie du spectre. Surtout, le côté extrêmement peu magnanime des WF-1000Xm5, qui pouvaient rapidement perdre en efficacité lorsque leur placement n’était pas parfait, s’estompe.