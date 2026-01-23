Encore plus haut de gamme que les OpenFit 2, toujours plus technologiques, les nouveaux Shokz OpenFit Pro représentent l’élite des écouteurs à conduction aérienne. Mais loin de simplement se reposer sur ses lauriers, le constructeur innove. Forcément pour le meilleur ?
Sur la forme, Shokz ne révolutionne pas le principe des écouteurs Bluetooth tour d’oreille ouverts, s’adressant aux sportifs et/ou aux allergiques aux embouts : utilisation de silicone pour les parties en contact avec l’oreille, boutons physiques, et grande endurance. Mais les OpenFit Pro introduisent deux nouveautés : un bien intrigant système de réduction de bruit, et une architecture audio avec un haut-parleur à double membrane.
Un peu plus premium, mais aussi confortable
Ecouteurs tour d’oreille ouverts conçus dans les règles de l’art, les OpenFit Pro s’écartent toutefois légèrement de leurs prédécesseurs, et se laissent tenter par une approche plus premium. Si le silicone reste le matériau de base pour toute surface en contact avec l’oreille, Shokz délaisse partiellement le plastique des OpenFit 2 afin d’introduire quelques touches de métal, notamment sur le corps acoustique.
Ce corps, plus allongé mais plus fin, qui affiche une teinte gris foncé et d’innombrables ouvertures, possède une patte légèrement néorétro. D’aspect moins sportif mais un peu plus élégants, ils bénéficient d’une très bonne qualité de fabrication, bien que le métal ne fasse pas foncièrement monter l’expérience en gamme, notamment sur l’assemblage. Contrairement à certains concurrents qui parviennent à une étanchéité totale, les Shokz OpenFit Pro se contentent du IP55, ce qui est déjà bien suffisant dans l’immense majorité des situations.
Si la finition plus métallique est synonyme d’alourdissement (12,3 g par écouteur, contre 9,4 g pour les OpenFit 2), le confort est pratiquement inchangé, toujours dans l’excellence. Le silicone développé par Shokz permet de ne jamais ressentir de pression sur l’oreille, même après de longues sessions, et la stabilité de l’ensemble est excellente, même en secouant la tête et en courant. Les OpenFit 2 gagnent d’une très courte tête, encore une fois grâce à leur poids, mais les OpenFit Pro sont livrés avec une petite excroissance supplémentaire, qui permet aux écouteurs de mieux s’adapter aux petites oreilles.
Le boitier de charge suit la même logique, puisque cet élément est un peu plus étiré mais plus fin, et ceinturé par un contour en aluminium anodisé. Très solide, ce boîtier compatible avec la charge par induction est également un peu plus lourd que la moyenne : environ 74 g.
Ergonomie sportive, une application qui s'enrichit
S’adressant aux sportifs, les Shokz OpenFit Pro adoptent la forme de contrôle la plus efficace pour des écouteurs sportifs tour d’oreille : des boutons physiques placés sur la tranche haute du corps acoustique. Contrairement à une zone tactile ou des boutons calés sur la face extérieure, aucune pression n’apparait jamais contre l’oreille, et le fonctionnement est intact avec les doigts mouillés ou des mains gantées. De même, la pluie ne peut déclencher inopinément les contrôles.
De fait, les commandes s’avèrent efficaces, car couvrent toutes les actions, y compris le basculement entre les différents modes de réduction de bruit. Le placement du bouton sur chaque écouteur est légèrement décalé par rapport aux OpenFit 2, mais l’adaptation est rapide. Seul bémol, nous aurions aimé avoir accès à un peu plus de personnalisation des commandes. En l’occurrence, le réglage de volume consiste en un appui court + appui prolongé, quand le basculement entre les modes de réduction de bruit, en pratique peu utilisé, ne demande qu’un appui long. Nous aurions aimé pouvoir intervertir les deux, ce qui est impossible en l’état (mais pourrait être corrigé avec une MAJ). De même, pouvoir assigner une action à l’activation/désactivation du Dolby Atmos ne serait pas un luxe.
Du côté de l’application, les choses sont également très positives. Celle-ci est très intuitive, et offre aux Shokz OpenFit Pro une bonne quantité de réglages sonores et ergonomiques : activation du Dolby Atmos et du suivi des mouvements de tête ; égaliseurs 10 bandes ; activation du multipoint ; mode basse-latence ; activation/désactivation de la détection de port ; localisation sonore. Sans être pléthorique, l’offre de Shokz est très satisfaisante.
Bluetooth 6.1 multipoint, mais pas de LE Audio
Equipés d’une puce Bluetooth au nouveau standard 6.1, les Shokz OpenFit Pro ne sont pas pour autant des démonstrations technologiques. La présence de la connexion multipoint est un gros plus, et les appairages rapides Fast Pair et Swift Pair sont déjà les signes d’une certaine ambition, mais les choses s’arrêtent là.
En effet, ce Bluetooth 6.1 ne s'accompagne malheureusement pas d’une prise en charge de la norme LE Audio, et Shokz se repose uniquement sur les codecs SBC et AAC. L’architecture sonore ouverte rend cette limitation assez logique, la présence de LDAC ou LHDC est pour ainsi dire inutile sur un format ouvert.
En pratique, la connexion s’avère très stable, de même que la portée. Seuls quelques rares bug dans la compensation de latence ont été observés.
L’illusoire isolation au format ouvert
En théorie, un utilisateur d’écouteur à conduction aérienne sait où il va : il refuse la notion d’embouts, veut garder le conduit auditif libre, à la fois pour le confort et pour rester à l’écoute de son environnement. Ce dernier point est toutefois discutable, puisque pouvoir les bruits extérieurs est souhaitable dans certaines situations. Souhaitable… mais pratiquement illusoire, puisqu’en l’absence d’embouts il n’y a pas d’isolation passive, et l’isolation phonique active est presque impossible à mettre en place sans cet espace acoustique fermé. Seul les Apple Airpods 4 parviennent à un résultat correct, et au prix d’une légère obstruction du conduit.
C’est donc une surprise de constater que Shokz s’essaye à l’exercice avec les OpenFit Pro, exploitant le très imposant transducteur ainsi qu’un ensemble de microphones, dont 2 pour la rétroaction. Efficace ? pas vraiment. Inutile ? Pas forcément. La réduction de bruit proposée par Shokz se ressent, elle peut même se mesurer, mais son intensité reste faible, et la gamme de fréquences ciblée encore assez resserrée. Ainsi les écouteurs ne fonctionnent-ils que dans le registre médiums, sur certains sons assez spécifiques. Nous n’avons pas droit à un abaissement général du niveau sonore, mais à une atténuation de certains son précis, ou de certaines parties d’un son. Les Shokz OpenFit Pro parviennent par exemple à réduire des bruits de légères souffleries, ainsi que quelques sons çà et là dans la rue.
En parvenant à élargir la gamme de fréquences et à optimiser l’intensité, il y aurait peut-être quelque-chose à faire. Pour des OpenFit Pro 2 donc.
Parler en extérieur
Dans la lignée de ce que proposent les OpenFit 2, la partie kit mains-libres des Shokz OpenFit Pro n’est pas parfaite mais plus que satisfaisante. En milieu calme, la voix est relativement naturelle malgré quelques petits débordements.
Surtout, cette qualité demeure en milieu bruyant. Les conditions difficiles altèrent toujours la captation, mais l’intelligibilité est toujours là.
Autonomie : Excellente endurance, sous réserve de volume
Sur le papier, les OpenFit Pro affichent une endurance haut de gamme : 12 h sans réduction de bruit, et jusqu’à 6 h avec. En pratique, les choses dépendent grandement du niveau sonore.
Nous avons ainsi mesuré, sans réduction de bruit, jusqu’à 14 h dans le meilleur des cas (volume très modéré), et moins de 10 h en environnement plus bruyant. Avec isolation, ce second cas de figure fait retomber l’autonomie à moins de 5 h 45. Enfin, le boîtier ajoute à peu près trois charges supplémentaires, ce qui suffit à atteindre les 50 h dans le meilleur des cas.
Qualité sonore : quand les basses ne se laisse pas abattre
Contrairement aux OpenFit 2, qui optaient pour une efficace architecture deux voies avec un large transducteur basses-médiums et un tweeter, les OpenFit Pro repassent à une approche large-bande en apparence plus traditionnelle. Mais, le transducteur utilisé ici est composé de deux couples membrane + bobines de 20 x 11 mm montées dos à dos. L’idée est évidemment d’améliorer la performance dans le bas du spectre.
Et effectivement, les écouteurs sont techniquement surprenants. Inutile d’espérer l’extension dans les basses de bons écouteurs intra-auriculaires, ni même leur technicité dans ce registre, mais les Shokz OpenFit Pro sont clairement les meilleurs de leur catégorie, reléguant même assez facilement leurs aînés. Les raisons sont assez simples : d’une part une petite bosse dans les bas-médiums confère de la rondeur au son, ce qui n’est pas un luxe sur ce format ouvert, d’autre part la tenue dans les basses passe très bien l’épreuve des hauts volumes sonores.
Là où les OpenFit 2 distillent une bonne réponse en fréquence mais décroche assez rapidement à partir des 80 dB, la version Pro a nettement plus de marge, en cas une marge suffisante pour ne jamais paraître anémique. Ce comportement plus rond mais plus robuste permet de contrebalancer les aigus, qui sur ce type d’écouteurs ont rapidement tendance à prendre le dessus.
Ici, les hautes fréquences ne sont pas spécialement fines, en tous cas pas plus détaillées et linéaires que sur les OpenFit 2, mais conservent suffisamment de technicité pour développer un bon niveau de détails. Rien à dire du côté des médiums, parfaitement équilibrés, et franchement riches. Ici, le principe de conduction aérienne est à l’aise.
Evidemment pas audiophiles, les OpenFit Pro ne représentent pas moins ce qui se fait de mieux parmi les écouteurs ouverts. Pour espérer un rendu supérieur, il faut déjà se tourner vers les écouteurs boutons, comme les Airpods 4 ou les Samsung Buds3.
Un petit mot pour évoquer le traitement Dolby Atmos (avec ou sans suivi des mouvements de la tête) présent dans l’application. Contrairement à bien des traitements comparables, celui-ci a le mérite de rester subtil, puisque ne dénature pas les morceaux, mais ne les transcende pas non plus. L’idée en globalement de projeter la scène vers l’avant avant de donner une écoute plus proche d’enceintes. Le traitement est surtout efficace sur les pistes vidéo, car il n’exacerbe pas la réverbération.
Bourrés de promesses, les Shokz OpenFit Pro constituent certes le produit le plus dispendieux de la marque, mais ils sont incontestablement les meilleurs écouteurs à conduction aérienne du marché.
Très confortables, ergonomiquement efficaces, riches en fonctionnalités, endurants, ils se révèlent agréables au quotidien. Bien sûr tout n’est pas idyllique, d’autant que la promesse très ambitieuse d’une réduction de bruit au format ouvert est loin d’être tenue.
Reste que l’argument principal des OpenFit Pro, la qualité sonore, permet vraiment de constater une montée en puissance. S’ils ne sont évidemment pas à la hauteur des bons écouteurs à embouts, leurs impressionnantes capacités dans le bas du spectre, notamment à volume élevé, leur permettent d’être à l’aise dans pratiquement toutes les situations.
- Extension dans les basses, et tenue à haut volume
- Bon équilibre général
- Très confortable
- Ergonomie complète et intuitive
- Excellente endurance
- Qualité en appel
- Toujours pas d'une grande précision dans les graves
- Pas assez de personnalisation de commandes
- Isolation active presque anecdotique
Fiche technique Shokz OpenFit Pro
|Version Bluetooth
|Bluetooth 6.0
|Autonomie écouteurs
|12h
|Poids écouteurs
|12.3g
|Type
|Bouton
|Réduction de bruit active
|Oui
|Haut-parleurs
|20 x 11 mm (double membrane)
|Version Bluetooth
|Bluetooth 6.0
|Codecs compatibles
|SBC, AAC
|Application
|Oui
|Autonomie écouteurs
|12h
|Poids écouteurs
|12.3g
|Poids boîtier
|74g
|Indice de protection
|IP55