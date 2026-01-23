C’est donc une surprise de constater que Shokz s’essaye à l’exercice avec les OpenFit Pro, exploitant le très imposant transducteur ainsi qu’un ensemble de microphones, dont 2 pour la rétroaction. Efficace ? pas vraiment. Inutile ? Pas forcément. La réduction de bruit proposée par Shokz se ressent, elle peut même se mesurer, mais son intensité reste faible, et la gamme de fréquences ciblée encore assez resserrée. Ainsi les écouteurs ne fonctionnent-ils que dans le registre médiums, sur certains sons assez spécifiques. Nous n’avons pas droit à un abaissement général du niveau sonore, mais à une atténuation de certains son précis, ou de certaines parties d’un son. Les Shokz OpenFit Pro parviennent par exemple à réduire des bruits de légères souffleries, ainsi que quelques sons çà et là dans la rue.