Samsung rentre dans le rang, pour le meilleur ? Après avoir révolutionné sa gamme en cédant aux pragmatiques sirènes du format à tiges sur ses Galaxy Buds3 Pro, le géant coréen affine sa formule et améliore encore la partie technologique. Qualité sonore, isolation, connectivité, les Galaxy Buds4 Pro ont tout pour devenir un équivalent Android des Airpods Pro 3.
Plus arrondis que sur la précédente génération, ces Samsung Galaxy Buds4 Pro optent pour un design plus consensuel, qui se rapproche des Airpods Pro 3. Ces écouteurs Bluetooth récupèrent à la fois les bonnes idées (comme le boîtier transparent) des Buds3 Pro tout en ressuscitant d’anciennes. Mais nous attendons surtout le constructeur sur le terrain technologique.
- Son expressif mais technique et maitrisé
- Bonne isolation des basses/médiums
- Écouteurs confortables et certifiés IP57
- Compatibilité LE Audio
- Kit mains-libres efficace
- Un peu trop de brillance dans le son
- Isolation des aigus assez faible avec ANC
- Pas d'application iOS, plusieurs fonctions exclusives à Samsung
Les écouteurs sur le banc de mesure
Parmi les plus ambitieuses du marché, l’architecture audio des Galaxy Buds Pro repose depuis les origines sur une approche deux voies avec deux haut-parleurs : un chargé de la reproduction des basses et des médiums, le second utilisé pour les aigus. Ici, nous avons affaire à un nouveau woofer de 11 mm (20 % plus imposant que le précédent donc plus efficace) et un tweeter de type planaire, technologie plus précise dans les aigus.
Concernant la partie sonore, nos mesures mettent en avant une chose essentielle, les Galaxy Buds4 Pro sont des écouteurs expressifs mais pas caricaturaux, marchant dans les pas de leurs aînés tout en étant plus équilibrés. Les basses et les aigus sont en avant, ce qui donne un son puissant, avec une pointe de brillance.
Pour l’isolation phonique, les choses évoluent là aussi légèrement, mais Samsung ne parvient pas encore à faire jeu égal avec les meilleurs (Sony, Apple, et Bose), excepté sur le mode transparence. La réduction de bruit est efficace mais pas assez homogène, avec une étrange baisse d’efficacité dans les aigus une fois l’isolation active en marche.
Pas spécialement ambitieux sur l’autonomie, les Galaxy Buds4 Pro ont tout de même tenu le choc pendant environ 6 h 45 avec réduction de bruit activée. En simple charge, Samsung est donc dans la moyenne face aux autres acteurs du haut de gamme, pas plus.
À l’écoute : expressivité bien tenue, et technicité à double haut-parleur
Pas neutre mais pas déséquilibré pour autant, le son délivré par les Galaxy Buds4 Pro booste les extrêmes afin de donner une sensation de puissance et d’aération. Les Samsung sont un peu moins nuancés que les Sony WF-1000XM6 dans les graves, car plus ronds et moins percutants. De même, ils sont un peu moins linéaires dans le haut du spectre, le léger excès de brillance n’étant pas agressif, mais rappelant les petits écarts des Airpods Pro 3.
Réponse en fréquence : nos mesures
Expressive mais pas déréglée, la signature peut être qualifiée de légèrement en V. Les basses sont accentuées, d'où une rondeur dans le son, et les très hautes fréquences apporte de la brillance, visible ici à 8 kHz et au-delà. Notons que l'accentuation des basses est un peu trop atténuée par la mesure, mais plus présente en pratique.
Le tweeter planaire présente énormément de qualités, ce qui lui permet d’éviter les accidents sonores. Le côté scintillant du produit est un raccourci facile pour en mettre plein les oreilles (là encore à la manière des derniers Apple), mais Samsung joue un peu mieux que son concurrent américain cette carte, la scène sonore des Samsung étant plus ample.
À l’inverse, les basses sont un peu plus ciselées chez Apple. Des écouteurs assez proches donc, très polyvalents et énergiques, un peu plus impressionnants chez Samsung, mais pas foncièrement supérieurs. Clairement, les derniers Sony restent au-dessus de la mêlée.
Nos mesures sont là pour accompagner, voire illustrer nos impressions d'écoute, elles ne les remplacent pas. Notre tête de mesure est un outil pratique mais pas sans limites, notamment dans les aigus. On vous explique tout avec notre protocole de test détaillé.
Réduction de bruit et cie : du très bon et du perfectible
Jamais aussi impressionnants que les modèles de chez Bose, Apple et Sony en matière de réduction de bruit, Samsung est pourtant un acteur sur lequel il faut compter. Les Galaxy Buds4 Pro sont un peu plus efficaces que leurs devanciers, mais ne parviennent pas complètement à nous convaincre, cela pour deux raisons.
Premièrement, si l’isolation active (basses et médiums) est presque parfaite, capable de réduire à néant les sons ronronnants, l'arrivée dans les haut-médiums (voix) donne un résultat un peu moins convaincant que sur les trois marques citées plus haut. Surtout, le Samsung fait un choix étrange dans ce mode : il ne propose pas une aussi bonne isolation des aigus qu’avec l’isolation passive seule. Ainsi, de nombreux sons aigus se font encore entendre, ce qui est assez déconcertant. L’isolation phonique est plutôt bonne donc, mais entravée par ce réglage.
Presque rien à dire pour la fonction Transparence, qui brille par son naturel. Les écouteurs reproduisent à merveille l’environnement sonore, nous ne pouvons regretter qu’un léger souffle de fond, ainsi qu’une petite baisse dans les très hautes fréquences.
Réduction de bruit : nos mesures
Ci-dessous, la mesure de la réduction de bruit par rapport à un bruit témoin normalisé à 0 dB. En violet, la réduction de bruit active. En vert, l'isolation passive. En orange, le mode transparence (pic gonflé autour des 1 - 2 kHz).
En appel, Samsung revient à ce qui faisait la qualité des premiers Buds Pro en appel : une captation naturelle, légèrement altérée en milieu très bruyant, mais dont l’intelligibilité est garantie.
Forme et confort : la quasi-perfection
Apple étant passé à un format un peu plus intrusif avec ses Airpods Pro 3, Samsung se retrouve, avec Bose, l’un des rares (grands) acteurs spécialisés dans le genre semi-intra (sans canule). S’il est dommage de ne proposer que trois tailles d’embouts en silicone, ce qui est peu juste pour couvrir toutes les morphologies, les Galaxy Buds4 Pro restent un bonheur en matière de confort, et tiennent parfaitement dans l’oreille.
Pour la qualité fabrication, le côté classique (plastique) va de pair avec un dos en aluminium brossé assez premium, et avec une certification IP57 qui rend les Samsung compatibles avec un usage sportif. La boite est quant à elle un peu plus classique, nous pouvons même noter un peu de jeu dans la charnière (rien de dramatique).
Ergonomie, connectivité, application : modernité sous l’égide Samsung
Totalement sur le modèle des Airpods Pro, les Samsung Galaxy Buds4 Pro s’appuient sur un mélange de contrôles par pincements et balayage (pour le volume) de la tige, tout en intégrant des capteurs de port. Cette formule très éprouvée constitue en pratique le meilleur de ce qui existe, et Samsung maitrise bien le principe. Toutes les commandes (navigation, volume, changement de mode de réduction de bruit) sont accessibles, même en n’utilisant qu’un écouteur. La création d’Apple est toutefois un peu plus convaincante, puisque le pincement des Galaxy Buds4 Pro présente parfois quelques hésitations.
L’application et les réglages sont quant à eux rassurants, assez complets tout en restant accessibles aux utilisateurs novices. À l’instar d’un Apple, Samsung réserve malheureusement ses fonctions avancées pour son écosystème OS maison OneUI : appairage rapide, multipoint, audio spatial avec suivi des mouvements de la tête, codecs avancés, tout cela n’est pas accessible sur un téléphone Android classique, ce qui est très frustrant.
Plus encore, l’application dédiée Galaxy Wear n’est toujours pas disponible sur iOS. Dans notre cas, nous ne pouvons pas profiter du multipoint, le seul appareil Samsung en notre possession étant le très haut de gamme S25 Ultra. Un peu frustrant. Cependant, les Buds4 Pro sont parmi les rares écouteurs compatibles LE Audio/Auracast du moment.
Autonomie : la moyenne, mais pas plus
Honnête en pratique, l’autonomie des Samsung Galaxy Buds4 Pro dépend en grande partie du mode utilisé (ANC ou non) et du codec. Nous avons laissé lors de notre test ce qui existe de plus universel, à savoir ANC activé avec codec AAC, ce qui donne autour de 6 h 45 d’endurance. L’activation du mode LE Audio, ainsi que la désactivation de l’ANC, permettent en pratique de dépasser les 10 h.
La promesse de Samsung d’une autonomie de 26 h avec le boîtier (toujours avec ANC) est un brin ambitieuse, nous avons ainsi observé que l’accessoire ajoutait deux charges et demie, et non trois. Enfin, les écouteurs nécessitent à peu près une heure pour passer de 0 % à 100 %.
À qui s’adressent vraiment les Samsung Galaxy Buds4 Pro ?
Pas révolutionnaires, les Galaxy Buds4 Pro s'adressent aux personnes suivantes
- Les utilisateurs attirés par le format Airpods pro 2, notamment pour leur confort exceptionnel
- Les amateurs de son puissants mais très technique
- Les utilisateurs de smartphones Samsung, qui profiteront de toutes les fonctionnalités du produit
Samsung Galaxy Buds4 Pro : l’avis de Clubic
Dans la continuité de la gamme Galaxy Buds Pro, les Samsung Galaxy Buds4 Pro sont des écouteurs convaincants, qui n’ont pas de défauts rédhibitoires. La marque parvient à associer confort, compacité de l’ensemble, et belle résistance aux éléments, dans un produit esthétiquement réussi.
Si Samsung n’a pas encore rattrapé les meilleurs sur l’isolation phonique et l’autonomie, et réserve malheureusement des fonctions pourtant universelles à son écosystème, les Buds4 Pro disposent d’un socle assez solide : bons microphones, ergonomie complète, et Bluetooth moderne.
Quant à la partie audio, celle-ci est plus convaincante que jamais, mêlant un goût légèrement prononcé pour l’expressivité, sans perdre de vue la technicité.
Les meilleures alternatives au Samsung Galaxy Buds4 Pro
Les concurrents des Samsung Galaxy Buds4 Pro sont à trouver dans les écouteurs du même format. Selon nous, les modèles offrant une expérience générale assez semblable, tout en cultivant des différences, sont les suivants :
Puissants, isolants, confortables, les Bose sont un peu moins impressionnants technologiquement, mais affichent une meilleur réduction de bruit.
Moins dispendieux et très complets, les Huawei partagent le même gout pour les sonorités puissantes mais techniques. Si les Samsung sont un peu plus modernes, les Freebuds Pro 4 offrent un plus grand choix d'embouts
- Sonorité très vivante, ampleur des basses
- Scène sonore large et détaillée
- Isolation phonique excellente
- Son ouvert, détaillé, technique
- Basses puissantes et énergiques
- Excellente atténuation des basses et bas médiums