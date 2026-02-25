Totalement sur le modèle des Airpods Pro, les Samsung Galaxy Buds4 Pro s’appuient sur un mélange de contrôles par pincements et balayage (pour le volume) de la tige, tout en intégrant des capteurs de port. Cette formule très éprouvée constitue en pratique le meilleur de ce qui existe, et Samsung maitrise bien le principe. Toutes les commandes (navigation, volume, changement de mode de réduction de bruit) sont accessibles, même en n’utilisant qu’un écouteur. La création d’Apple est toutefois un peu plus convaincante, puisque le pincement des Galaxy Buds4 Pro présente parfois quelques hésitations.