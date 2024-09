Pas forcément important pour tout le monde, le retour sonore récupère le son atténué par les coussinets, c’est-à-dire les fréquences aiguës. Cette technologie est difficile à maîtriser, puisque de nombreux casques ne parviennent pas à rendre une copie satisfaisante, les aigus étant plus difficiles à traiter que les autres fréquences. Le but ici est d'être le plus naturel possible, de ne pas trop atténuer les hauts médiums et les aigus. À l'instar de la réduction de bruit, ce point est analysable facilement via une tête de mesure et un signal témoin. Idéalement, la courbe mesurée du retour sonore doit être totalement calquée sur celle du bruit témoin.