Équipés d'une sonde Calibrite Display Plus HL, nous passons du temps à faire de nombreuses mesures dans différents modes d'image afin d'évaluer des critères comme le contraste, la luminance (la plus faible et la plus élevée), la courbe gamma et l'échelle de gris, la précision des couleurs affichées, l'homogénéité de la dalle, ou encore la couverture des différents espaces colorimétriques (sRGB, DCI-P3, Adobe RGB, Rec. 2020). En somme, des mesures que notre équipe d'experts effectue sur la grande majorité des appareils dotés d'un écran (téléviseurs, vidéoprojecteurs, PC portables, smartphones, etc.), à quelques différences près.