La gamme d'écrans PC Ergo Display de LG parvient à se dégager de la concurrence grâce à un support qui offre de très nombreuses possibilités de réglages. Ce LG UltraFine Ergo 32UN880 ne manque pas de séduire par ses capacités à s’adapter à (presque) tous les postes de travail et toutes situations avec, en prime, une excellente qualité d’image. On retrouve les forces et faiblesses de la dalle IPS : un contraste limité mais, ici, supérieur à la moyenne pour cette catégorie d’écran, de très bons angles de vision et un bon rendu des couleurs. D’un autre côté, l’étalonnage d’usine n’est pas des plus précis. Pourtant ce moniteur à de grandes capacités à ce niveau, comme le montrent nos résultats après calibration.

Il s'agit là d'un modèle polyvalent qui séduira pour un usage bureautique et, pourquoi pas, pour du jeu vidéo en 4K. Il reste malgré tout derrière les moniteurs UltraFine 4K et 5K conçus pour être utilisés avec les Mac Pro et autres MacBook, en matière de résolution et de fonctionnalités, notamment avec le Thunderbolt et la charge jusqu’à 85 W qui permet d’utiliser ces moniteurs comme des stations de travail polyvalentes pour Mac. Mais le prix n’est vraiment pas le même : à moins de 700 €, le 32UN880 s’adresse à une clientèle peut-être moins spécialisée, mais qui souhaite s’offrir un compagnon de travail conjuguant ergonomie et productivité, tout en profitant de la définition Ultra HD 32 pouces et d’une image convaincante.