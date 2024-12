Avant de détailler nos critères de sélection/notation, il est important de se poser la question « pourquoi un mini-PC » ? D'emblée, on peut très bien voir le mini-PC comme un complément à une machine plus standard, souvent plus puissante, même si ce rôle est souvent dévolu à un PC portable.

Forcément, le mini-PC a pour lui une taille réduite. Il est plus simple à poser sur un coin de bureau ou à côté du pied de l’écran qu'un ordinateur en grande tour. Il ne gêne pas, ne prend que peu de place et n’est pas difficile à déplacer… même pour un bête coup de plumeau. Le plus souvent, on peut le fixer derrière l'écran via le système de montage norme VESA.

Par ailleurs, un mini-PC a l'avantage de la discrétion. Attention, de plus en plus d'ordinateurs – petit format, mais bien équipées – sont de vraies turbines. Le plus souvent, le mini-PC reste moins puissant qu'un ordinateur standard, il est moins calorifère et génère des nuisances réduites tout en consommant moins d'énergie. Autant de points pour faire pencher la balance.