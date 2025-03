Bref, sur le papier, ce Mac est une machine de guerre, capable de prendre en charge pas moins de cinq écrans simultanément : jusqu’à 4 écrans en définition 6K à 60 Hz via Thunderbolt et un écran en définition 4K à 144 Hz via HDMI ; ou jusqu’à deux écrans en définition 6K à 60 Hz via Thunderbolt et un écran en définition 8K à 60 Hz, ou 4K jusqu’à 240 Hz via HDMI. De quoi nous donner, là aussi, une idée du genre de public auquel Apple s’adresse avec ce nouveau Mac Studio.

Mais qu’en est-il des performances de l’appareil en conditions réelles d’utilisation ? Pour en avoir une idée, nous l’avons confronté à notre batterie de tests habituels, et autant vous le dire tout de suite, il n’était pas impressionné du tout. À aucun moment.

Sur Cinebench R24, l’engin et sa puce M4 Max récoltent par exemple 2 075 points en multi-core et 191 points en calcul single-core… le tout dans un silence absolu (nous y reviendrons plus bas) et sans le moindre complexe. Impressionnant.