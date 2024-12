Notre modèle est ainsi affiché à un tarif recommandé de 4 069,50 euros sur le site officiel de Dell. Hors promotion, l’appareil débute du reste à 2 149,50 euros si l’on opte pour la configuration de base, cette fois restreinte à un Core i7 de 14e génération, 16 Go de DDR5 et une RTX 4060.

Maintenant que les présentations sont faites, voyons ce que vaut cet imposant Alienware m18 R2 en conditions réelles d’utilisation.

Design : lourd, encombrant… mais convaincant

Nous l’avons dit, l’Alienware m18 s’était déjà illustré l’année dernière par son poids et son encombrement. Un an plus tard, le constructeur américain s’en tient toutefois au même châssis, et donc à des mensurations inchangées : 41,3 x 31,9 x 2,7 cm pour 4,23 kg. Avec ce gabarit, le grand (et gros) modèle d’Alienware réussit « l’exploit » d’être plus épais et surtout plus lourd qu’un ROG Strix Scar 18 (3,10 kg) ou un MSI Titan GT77 (3,6 kg) par exemple. C’est dire.

Dans ces conditions, et selon la formule consacrée, notre m18 R2 boxe donc dans la catégorie des PC « transportables » plus que portables. Ce n’est clairement pas lui que vous vous amuserez à emmener en cours ou au travail. Sa place à lui, elle est surtout sur votre bureau, et pas tellement ailleurs.