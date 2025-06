Le clavier, pour sa part, est une vraie réussite. Magnétique, il se fixe à la base de la tablette, et propose deux positions : à plat sur le bureau ou légèrement incliné vers l’utilisateur. Globalement, Asus fait du bon travail ici et nous surprend même agréablement en matière de profondeur de course. Jouer avec ce clavier est donc agréable, aussi agréable que ce que proposerait un ultraportable gaming en la matière. Et lorsqu’on travaille, le confort est également appréciable, au même titre que la précision de la frappe. Attention par contre, le rétroéclairage RGB est un peu faiblard et limité à une seule zone (pas de configuration de la couleur touche par touche, donc).

Le trackpad, quant à lui, est également viable. Il occupe bien la surface disponible, s’avère précis, mais souffre de clics appuyés durs et bruyants. Heureusement, de par sa nature ludique, on utilisera plus volontiers la Flow Z13 avec une souris externe.