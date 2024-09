Avec 31,1 x 22,7 x 1,69 centimètres pour 1,46 kilo, le nouveau TUF Gaming A14 se paye le luxe d'être quelques grammes plus léger encore que son cousin le Zephyrus G14, et quasiment aussi fin. Au petit jeu de la finesse et de la légèreté, il parvient d'ailleurs lui aussi à surclasser ses concurrents.

Les Razer Blade 14, HP Omen Transcend 14 et autres MSI Cyborg 14 sont tous moins compacts et un chouia plus lourds. ASUS conserve donc un avantage sur ce point. Plus concrètement, gardez en tête que le TUF A14 est particulièrement adapté à une utilisation nomade, à quelques heures de travail sur un coin de table ou à une session gaming improvisée sur une tablette de TGV. Il se montre en effet à peine plus encombrant qu'un MacBook Air 13. C'est dire.

Sur le plan des matériaux employés, l'appareil ne démérite pas non plus. Bien qu'un peu plus rudimentaire que le très raffiné G14, le TUF A14 profite du savoir-faire d'ASUS en matière de finitions et de qualité d'assemblage. Son châssis est composé d'une coque en plastique noire, insérée entre deux plaques d'aluminium grises. L'une est vissée en dessous du châssis, l'autre est fixée à l'arrière de l'écran, sur le capot.

Ce carénage confère à l'appareil un caractère bicolore élégant ainsi qu'une dose de solidité supplémentaire. Nous n'avons d'ailleurs pas été inquiets lors de nos tests, de nos manipulations, et plus globalement durant nos deux semaines d'utilisation : l'ensemble paraît robuste et inspire confiance.