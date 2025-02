Il s'agirait donc d'une avancée notable pour AMD sur le plan graphique. Les solutions intégrées Radeon 890M, que l'on trouve notamment sur les puces Strix Point, lancées en juillet 2024, marquent en effet un peu moins de 3 400 points en moyenne sur 3D Mark Time Spy.

Les excellents résultats de la Radeon RX 8050S sont toutefois à prendre avec du recul. La machine sur laquelle ce test a été conduit est effectivement équipée de 128 Go de LPDDR5 à 8532 MHz. Cela ne nous met pas sur la piste d'un PC portable ou d'une tablette, mais laisse plutôt entendre que l'appareil de test est en réalité une machine de bureau, voire carrément un banc d'essai. Il y a fort à parier que sur un appareil mobile, avec un système de dissipation par essence plus compact et des contraintes d'économie d'énergie en plus, le résultat final soit moins prometteur.