C'est en tout cas ce que laisse entendre un leaker sur le réseau social chinois Weibo. S'il faut prendre cette information pour ce qu'elle est dans l'immédiat (une rumeur), AMD aurait l'intention d'ajouter au moins une référence supplémentaire à sa famille de processeurs x86 « Strix Point », sous architecture Zen 5. En l'occurrence, l'idée serait de la compléter par le haut avec un potentiel Ryzen AI 9 HX 380, plus haut de gamme, et donc plus puissant.

Cette piste est loin d'être à balayer d'un revers de la main. Non seulement le leaker qui la met en lumière a déjà vu juste à plusieurs reprises par le passé avec la gamme « Strix Point », mais du point de vue d'AMD aussi, cette hypothèse aurait du sens. Lancer un ou plusieurs Ryzen AI 300 plus performants permettrait en effet à la firme de mieux rivaliser avec Qualcomm et ses nouvelles puces ARM Snapdragon X Elite… mais aussi face aux puces Lunar Lake, attendues en septembre chez Intel.