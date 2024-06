Des processeurs AMD Strix Halo avec 128 Go de RAM et un TDP de 120 watts... pour concurrencer les Apple M-Ultra ?

Aux dernières nouvelles, les Strix Halo seront des versions bien plus musclées des puces Strix Point et l'on parle déjà de modèles pouvant intégrer un maximum de 16 cœurs Zen 5 associés à 40 cœurs RDNA 3.5. Bien plus que les configurations Strix Point limitées à respectivement 12 et 16.

Sur la gamme Strix Halo, l'objectif d'AMD serait d'offrir des puces en mesure de concurrencer les processeurs Apple et, notamment, les plus costauds des M2/M3. Sur ces deux générations, Apple a par exemple testé l'intégration d'un maximum de 128 Go de RAM en LPDDR5-6400 avec un bus d'interface en 192-bit/256-bit selon le cas.