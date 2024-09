Comme le souligne Wccftech, ces puces Hawk Point Refresh constitueraient à la fois une bonne solution pour les constructeurs de PC portables gaming soucieux d'écouler une partie de leurs stocks de machines existantes, sous un nouveau branding, mais aussi une réponse potentielle aux puces Core 200 (non « Ultra », notez bien) Raptor Lake Refresh qu'Intel prévoirait elle aussi de lancer prochainement.

Ces dernières reprendraient la même architecture que les puces mobiles Core de 13e et 14e générations « H » et « HX » déjà disponibles. On y trouverait jusqu'à 14 cœurs, un maximum de 24 Mo de cache, un iGPU Iris Xe à 96 unités d'exécution, et 35 à 115 watts de TGP.

Chez AMD, les vraies nouveautés pour le gaming sur PC portables arriveraient peu ou prou au même moment que les puces Hawk Point Refresh début 2025, avec l'introduction attendue des solutions Strix Halo et Krackan Point, armées pour leur part de la nouvelle architecture Zen 5, d'un maximum de 16 cœurs, de NPU plus puissants… et donc de l'appellation Ryzen AI.