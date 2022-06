Un premier leak pour les spécifications des Ryzen 7000 mobiles

Dans un autre registre, AMD prépare donc la gamme Phoenix qui se distingue par une partie CPU sensiblement moins musclée pour un TDP plus contenu que sur Dragon Range.

On parle ici de 35 à 45 Watts et le nombre de cœurs est donc divisé par deux sur le modèle le plus costaud : le 7980HS doit se contenter de 8 cœurs / 16 threads, comme le 7900HS et le 7800HS. Le 7600HS est au niveau du 7600HX (6 cœurs / 12 threads).

Plus important, les CPU Phoenix ne devraient pas être accompagnés de solution graphique dédiée. Ils intègrent effectivement une partie GPU plus ambitieuse avec un maximum de 12 unités de calcul (le double de Dragon Range), soit 1 536 processeurs de flux.

Des rumeurs avaient précisé que les Phoenix viendrait concurrencer les GeForce RTX 3060 Max-Q. Ces 12 unités RDNA 3 semblent le confirmer. Notons que la fréquence maximale de 3 GHz doit permettre d'atteindre une puissance brute de 9,2 TFLOPs.