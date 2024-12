La question des cœurs (ou cores en anglais) et des fréquences aura été centrale tout au long de notre comparatif, et pour cause, il s'agit des deux principaux éléments à prendre en considération pour obtenir une idée générale des performances d'un processeur. La chose mérite toutefois d'être abordée avec mesure : avoir un processeur bardé de cœurs ne rime pas toujours avec des performances de folie. De manière générale, la plupart des processeurs actuels (exception faite des certaines puces entrée de gamme) sont équipés d'au moins quatre cœurs physiques, complétés dans certains cas par l'Hyperthreading ou le SMT pour une démultiplication des cœurs logiques (ou threads). La règle consiste souvent à dire que plus, il y a de cœurs dans un processeur, mieux c'est, mais ce n'est pas toujours le cas : depuis quelques années, un processeur Intel quadruple-cœurs valait mieux qu'un CPU AMD octuple-cœurs.

La question de l'architecture (conception interne d'un processeur) et de la finesse de gravure (14 nm, 12 nm, 7 nm...) rentre ainsi plus que jamais en ligne de compte pour estimer l'efficacité d'un processeur et de ses cœurs. Pour faire simple, un processeur doté de deux cœurs fera encore tout à fait l'affaire pour de la bureautique et du multimédia (surtout avec de l'Hyperthreading chez Intel ou du SMT chez AMD), une puce équipée de quatre ou six cœurs sera parfaite pour jouer, tandis que le calcul lourd aura tendance à requérir huit cœurs ou plus. L'important est donc de garder en tête ce que vous souhaitez faire de votre machine, afin d'acquérir un processeur adapté à vos besoins.

Question fréquence, AMD et Intel ont pris l'habitude d'augmenter la cadence de leurs puces au fil des années. Qui dit fréquences élevées, dit performances importantes, certes, mais également consommation en hausse. Un facteur à garder à l'œil. Des fréquences élevées sont utiles en jeu et en calcul, mais feront chauffer le processeur pour des clopinettes en usage bureautique et multimédia, par exemple. C'est pour cette raison que les processeurs sont capables d'ajuster leur fréquence aux usages et qu'ils disposent de fréquences dites de boost pour aller encore plus loin que l'usage « de base ». Notons enfin que les laptops misent souvent sur des processeurs dotés de fréquences relativement basses. Un moyen de conserver une consommation raisonnable... pour une meilleure autonomie.