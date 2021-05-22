Le cloud gaming s’impose peu à peu comme l’avenir du jeu vidéo. Jouer à Cyberpunk 2077 ou Starfield sur un simple laptop ? C’est désormais possible. Mais entre GeForce Now, Xbox Cloud Gaming, Shadow ou encore Amazon Luna, l’offre est vaste et les performances varient. Alors, quel est le meilleur service de Cloud Gaming pour cette année 2025 ?
Qu'est ce que le Cloud Gaming ?
Aussi appelé “jeu en streaming”, le Cloud Gaming désigne une pratique consistant à jouer à des jeux vidéo entièrement en ligne, sans support physique ni installation locale. Le cloud gaming repose donc sur une idée simple : le jeu tourne sur des serveurs distants, et l’image est diffusée en streaming sur votre appareil. En clair, plus besoin d’un PC gamer : une simple connexion stable (15 à 25 Mb/s) suffit pour profiter d’un rendu fluide en haute définition.
Le joueur se connecte à un serveur distant hébergé dans un data center, qui exécute le jeu à sa place. L’objectif est simple : permettre à chacun de profiter des derniers titres sans posséder une machine puissante. Le principe reprend celui du streaming musical ou vidéo : moyennant un abonnement et une bonne connexion Internet, il est possible d’accéder à un vaste catalogue de jeux depuis un smartphone, un ordinateur ou même une Smart TV.
Apparu à la fin des années 2000, le cloud gaming semblait promis à un avenir radieux pour l’industrie vidéoludique. Pourtant, contrairement à la musique ou au cinéma, cette technologie peine encore à s’imposer face aux supports physiques. Malgré la liberté de jouer partout et sur n’importe quel appareil, plusieurs contraintes persistent : latence entre les actions et l’affichage (input lag), serveurs parfois instables, ou encore qualité d’image dégradée par la compression vidéo.
En pleine phase d’évolution, le cloud gaming continue toutefois de séduire un public grandissant. Certains services parviennent même à tirer leur épingle du jeu, gagnant en popularité d’année en année. Nous vous présentons ici les plus emblématiques d’entre eux.
Comment choisir son service de cloud gaming ?
Avant de choisir une offre, voici les critères essentiels à connaître :
- 🎮 Qualité de streaming (résolution, framerate, latence)
- 💾 Catalogue de jeux (jeux inclus ou bibliothèque personnelle)
- 💻 Compatibilité (PC, Mac, smartphone, TV)
- 💸 Prix et modèle économique (abonnement, freemium, BYOG)
- 🧠 Expérience utilisateur (interface, stabilité, sauvegardes cloud)
- 2160p à 120 fps sur PC/Mac
- Le HDR enfin disponible sur PC/Mac
- La latence améliorée grace à Reflex
- Des catalogues fournis en jeux variés
- Titres Xbox Game Studios jouables day one !
- Le cloud gaming qui change la donne
- Des performances cohérentes
- Un véritable PC dans le cloud
- Multi-support
Les meilleures offres cloud gaming 2025
- Nvidia Geforce Now : les jeux Steam, Epic ou GoG à portée de main
- Xbox Cloud Gaming : la version Ultimate du Game Pass permet une nouvelle expérience de jeu
- Shadow : plus que du cloud gaming, un vrai service de Cloud computing
- Playstation Plus : un service de cloud gaming parfaitement intégré
- Amazon Luna : prometteur mais uniquement accessible aux Etats-Unis
1. Nvidia GeForce Now Ultimate
Exhaustivité et qualité du service
Contrairement au PS Plus ou au Game Pass, GeForce Now ne permet pas d'accéder à divers jeux gratuitement. En revanche, le service cloud de Nvidia permet au joueur d'accéder en cloud à ses propres jeux Steam, Epic ou GoG par exemple (sous condition que les jeux choisis soient compatibles avec le service). Cela permet de ne pas avoir à les racheter, contrairement à ce qui était proposé chez Stadia par exemple.
Côté technique, GeForce Now Ultimate est sans aucun doute l'offre la plus impressionnante du moment, avec HDR, DLSS3 permettant une résolution jusqu'à 2160p et 120 images par seconde. Cependant, Nvidia recommande de belles connexions internet pour profiter de son service (15 mb/seconde pour une résolution 720p, 25 mb/seconde pour du 1080p).
Le principal défaut du GeForce Now Ultimate réside dans le catalogue de jeux compatibles, lequel peut être assez imprévisible, avec des jeux retirés de la liste du jour au lendemain, sans notification préalable. Malgré tout, il s'agit d'un des services les plus agréables à utiliser pour sa force technique et sa faible latence globale.
Offre tarifaire
Nvidia GeForce Now Ultimate a le don de proposer une offre gratuite, qu'il est bon de considérer comme une sorte de version d'essai. En effet, sans payer un sou, l'utilisateur peut avoir accès à la plateforme de base et lancer des sessions limitées à une heure de jeu. Par ailleurs, cet accès gratuit requiert de patienter dans des files d'attente afin d'accéder aux serveurs de jeu. Autrement dit, ce n'est clairement pas l'offre optimale pour profiter du cloud gaming, mais c'est un bon moyen de se faire une idée des qualités du service gratuitement.
Le premier abonnement payant au GeForce Now est l'offre prioritaire (9,99 euros par mois ou 49,99 euros pour 6 mois), qui permet de passer les files d'attente, offre l'accès à un affichage RTX (avec ray-tracing) et permet des sessions de jeu de 6H par jour.
Enfin, Nvidia a lancé en mai 2022 une troisième offre nommée Ultime, laquelle permet l'accès à un équivalent de la carte graphique RTX 3080 (mise à jour vers 4080 prévue à l'avenir). Cette offre permet ainsi de profiter d'une résolution 4K à 120 FPS. Accessible pour 19,99 euros par mois (ou 99,99 euros pour six mois), elle permet par ailleurs de profiter de sessions de 8 heures d'affilée.
2. Xbox Cloud Gaming
Exhaustivité et qualité du service
La version Ultimate du Game Pass permet l'accès au Xbox Cloud Gaming. Ainsi, en plus d'avoir le catalogue de jeux disponibles en accès libre via le Game Pass, les membres profitant de cet abonnement peuvent jouer depuis tous les appareils de leur choix en passant par le cloud (Xbox, smartphone Android ou iOS, PC Windows). Il s'agit donc d'une offre deux-en-un, permettant de profiter en cloud de plus de 100 jeux dans un catalogue constamment remis à jour par Microsoft.
Le gros point positif du Game Pass, c'est qu'il permet de profiter de nombreuses exclusivités Xbox sans surcoût dès le jour de leur commercialisation. C'est par exemple le cas de Starfield, le prochain jeu des créateurs de Skyrim, qui sera jouable day pour tous ses membres. Côté technique, une bande passante minimum de 10 mb/seconde est recommandée. Côté résolution, le Game Pass Ultimate permet de jouer à des jeux en 1080p et 60 FPS, ce qui est largement considéré comme une bonne moyenne pour profiter d'une session de jeu confortable.
Offre tarifaire
Le Xbox Game Pass se décline aujourd’hui en plusieurs formules pour s’adapter à tous les types de joueurs.
Game Pass Essential à 8,99 € par mois comprend :
- Plus de 50 jeux sur console Xbox, PC et les appareils compatibles
- Streamez des jeux, notamment une sélection de jeux que vous possédez déjà4
Multijoueur en ligne sur console
- Jouez et gagnez jusqu’à 25 000 points Rewards par an dans la boutique avec Rewards3
- Avantages pour des jeux comme League of Legends et Call of Duty: Warzone
Game Pass Premium à 12,99 € par mois comprend :
- Plus de 200 jeux sur console Xbox, PC et les appareils compatibles
De nouveaux jeux publiés sur Xbox rejoignent la bibliothèque dans les 12 mois suivant leur sortie
- Streamez des jeux avec des temps d’attente plus courts, notamment une sélection de jeux que vous possédez déjà
- Jouez et gagnez jusqu’à 50 000 points Rewards par an dans la boutique avec Rewards
- Avantages pour des jeux comme League of Legends et Call of Duty: Warzone
- Multijoueur en ligne sur console
Game Pass Ultimate à 26,99 € par mois comprend :
- Plus de 400+ jeux sur console Xbox, PC et les appareils compatibles
De nouveaux jeux dès le jour de leur sortie, notamment les nouveaux jeux publiés sur Xbox et les jeux de tiers
- Inclut EA Play et Ubisoft+ Classics. Le Club de Fortnite sera disponible en novembre.
- Diffusez des jeux avec la meilleure qualité possible et des temps d’attente plus courts, notamment une sélection de jeux que vous possédez déjà
- Jouez et gagnez jusqu’à 100 000 points Rewards par an dans la boutique avec Rewards
- Avantages pour des jeux comme League of Legends et Call of Duty: Warzone
- Multijoueur en ligne sur console
3. Shadow Option Power
Exhaustivité et qualité du service
Shadow se démarque des autres services abordés dans ce comparatif par un aspect simple : il ne s'agit pas simplement d'une plateforme cloud pour le gaming, mais aussi d'un service de cloud computing. Autrement dit, Shadow permet d'accéder directement à un PC virtuel sous Windows, lequel offre en plus la possibilité de jouer à des jeux. Contrairement au PS Plus ou au Game Pass, Shadow ne donne pas l'accès à divers jeux : le joueur devra installer directement ses plateformes gaming comme Steam ou l'Epic Games Store pour jouer à sa propre bibliothèque via le cloud. Autrement dit, il faudra payer tous les jeux. Le gros avantage de Shadow, c'est qu'il peut être accessible depuis n'importe quel type d'appareil (PC, Mac, smartphones Android & iOS).
Les joueurs souhaitant profiter des meilleures conditions de jeu devront cependant se tourner vers l'abonnement Power, le plus onéreux, qui donne accès à la RTX A4500, une carte graphique à peu près aussi puissante que la RTX 3080. Dans l'ensemble, Shadow n'est pas le service le plus exhaustif au niveau du gaming, loin de là, mais il est le plus complet pour quiconque souhaite profiter d'un ordinateur virtuel accessible partout. Côté débit, il sera cependant nécessaire de posséder une connexion minimum de 15 Mb par seconde. Par ailleurs, la latence sur Shadow est encore un vrai problème en 2023, surtout si l'on souhaite profiter de jeux par ce biais.
Offre tarifaire
Shadow s'impose aisément comme l'un des services les plus onéreux du marché du cloud gaming, avec un abonnement de base à 32,99 euros par mois. L'option Power est quant à elle disponible pour 44,98 euros par mois. Si ces tarifs sont particulièrement impressionnants par rapport au reste des offres accessibles sur le marché, c'est aussi parce que Shadow ne s'occupe pas simplement du cloud gaming : il s'agit d'un service de cloud computing, ce qui le rend plus polyvalent.
Malgré tout, les caractéristiques techniques du service de base sont un peu trop basses pour véritablement faire de l'ombre aux autres services abordés dans ce comparatif. Il sera ainsi nécessaire de profiter de l'offre Power pour bénéficier des caractéristiques permettant de jouer à des jeux de type triple A de manière confortable.
4. Playstation Plus
Exhaustivité et qualité du service
Si le PS Plus se contentait d'offrir quelques jeux par mois et l'accès au multijoueur en ligne il y a encore quelques mois, Sony a effectué une grosse refonte du service au cours de l'année passée. Ainsi, le service Cloud de Playstation, le PS Now, a été supprimé pour être finalement migré avec deux nouveaux abonnements, les PS Plus Extra & Premium. Ces derniers permettent d'accéder à plus de 700 jeux issus des catalogues PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 et PSP en streaming.
Si l'offre est particulièrement exhaustive et permet l'accès à des tonnes de jeux en plus d'offrir l'accès au cloud (il est possible d'employer le service via PC), elle est cependant assez gourmande en débit : il est en effet recommandé de posséder une connexion minimum et stable de 15 Mb par seconde afin de profiter d'une résolution de 1080P (ce qui est loin d'être proche des standards du marché).
Offre tarifaire
Pour profiter du cloud chez Sony, il est nécessaire de s'abonner à l'une de ces deux offres : le PS Plus Extra ou le PS Plus Premium. Ce sont ces deux offres qui englobent l'ancien PS Now, et permettent de jouer à des centaines de jeux (inclus dans l'abonnement, sans surcoût) en streaming. Attention cependant, les deux offres diffèrent sur certains points.
Ainsi, le PS Plus Extra, affiché à 13,99 euros par mois (39,99 euros par trimestre ou 99,99 euros par an), permet d'accéder à une grande sélection de jeux en cloud issus du catalogue PS4 et PS5.
Le PS Plus Premium reprend ces qualités, tout en ajoutant la possibilité de profiter de jeux rétro de la gamme Playstation (PS1, PSP, PS2, PS3). Cette offre est quant à elle affichée à 16,99 euros par mois, 49,99 euros pour un trimestre ou encore 119,99 euros pour une année complète. Il s'agit d'une offre plus onéreuse que les autres, mais elle compense par son immense catalogue Playstation inclus dans l'abonnement, en plus des avantages du PS Plus classique (possibilité de jouer en ligne, jeux offerts chaque mois, réductions sur le PS Store, etc).
5. Amazon Luna
Le prochain acteur international ?
Présenté officiellement en 2020, Amazon Luna est le service cloud de gaming d'Amazon, accessible uniquement aux USA au pris de 9,99€ par mois. Luna marche par bouquets : il faut, en plus de l'abonnement de base au service qui donne accès à plus de 100 jeux, s'abonner à divers bouquets pour accéder à d'autres jeux. Pour le moment, Luna n'est pas accessible en France, il faudra donc patienter que le service se développe aux USA avant de le voir arriver par chez nous.
Qualité du service aux USA
Luna dispose de plusieurs points forts, parmi lesquels la possibilité de profiter de jeux en résolution 4K pour 60 frames par seconde. Cependant, avec une offre permettant l'accès à peu de jeux, un style tarifaire qui ressemble finalement beaucoup à Stadia (qui n'a pas su tenir la distance) et un service toujours en phase beta après 3 ans d'opérativité, Luna montre d'ores et déjà des signes de faiblesse par rapport aux offres proposées par Nvidia, Xbox ou Playstation. Cependant, son faible coût pourra potentiellement jouer en sa faveur.
Échecs et contraintes du cloud gaming
Absence de support physique
Malgré le fait que l'on nous annonçait l'arrivée du cloud gaming comme une révolution dans la manière de profiter des jeux vidéo, il semble que le support physique reste l'une des méthodes privilégiées des joueurs pour profiter des dernières créations de divers studios. La Nintendo Switch rencontre un énorme succès, étant désormais la troisième console la plus vendue de l'histoire avec plus 125 millions d'exemplaires écoulés, et les PS5/Xbox Series s'écoulent en grand nombre également depuis leur commercialisation en 2020. Au même titre, le support PC reste privilégié pour profiter des derniers jeux avec une bonne qualité graphique. Ainsi, malgré la promesse d'un monde sans support physique dédié pour jouer à des jeux vidéo apportée par le cloud gaming, il semble que le marché ne soit pas encore prêt à passer au tout dématérialisé.
Google Stadia
Google Stadia est l'exemple le plus frappant d'échec dans le milieu du cloud gaming. Lancé en 2019, le service a été discontinué en janvier 2023. Les causes de cet échec sont nombreuses : d'abord, tous les utilisateurs ne bénéficient pas d'une connexion suffisante pour profiter du cloud gaming. La nécessité d'être connecté à internet ne joue par ailleurs pas en la faveur du service (certains joueurs voulant profiter de leurs jeux en déplacement). D'autre part, le modèle économique mis en avant par Stadia semblait quelque peu outrancier : en plus de s'abonner au service, il fallait également acheter à nouveau les jeux choisis, même si le joueur les possédait déjà sur une autre plateforme comme Steam. Face à une concurrence comme celle permise par le Game Pass ou le PS Plus, qui mettent en avant des exclusivités accessibles simplement avec l'abonnement de base, Stadia n'avait pas d'autre choix que de fermer boutique.
Cloud Gaming : les réponses à toutes vos questions
Comment fonctionne le cloud gaming ?
Le cloud gaming fonctionne d'une manière similaire à celle mise en place pour des plateformes de streaming comme Netflix. L'idée est la même : l'utilisateur envoie une requête à un serveur, lequel contient du contenu qu'il souhaite consommer. En réponse, le service fournit le contenu stocké dans ce serveur via un flux en temps réel. Pour les jeux vidéo, le système est un peu plus compliqué, car le joueur envoie des informations au serveur constamment (lorsqu'il contrôle un personnage en jeu par exemple). Un ordinateur distant exécute le jeu de son côté, et permet au joueur de visuellement profiter de l'expérience de jeu sans posséder d'outil physique dédié.
Quelles sont les meilleures conditions possibles pour profiter du Cloud Gaming ?
Pour profiter de la meilleure expérience de jeu possible en cloud gaming, la condition principale est la suivante : il faut posséder une très bonne connexion internet. Si cette dernière dépasse les 50 mb/seconde et s'avère stable dans l'ensemble, alors la session de jeu proposée en cloud gaming devrait être optimale.
C'est quoi, un jeu Cloud ?
Par opposition à un jeu physique ou dématérialisé, un jeu Cloud est un jeu qui n'est pas à proprement parler possédé par le joueur. Présent dans le nuage, le jeu en question peut être accédé par le joueur pour être consommé, au même titre qu'un film sur Netflix ou qu'un album de musique sur Spotify, mais l'utilisateur n'en possède pas le contenu.
Quel est le meilleur serveur GeForce Now ?
Afin de profiter des meilleures expériences de jeu possibles en cloud, il est important de choisir un serveur proche de la position du joueur, afin de réduire les latences et les potentiels problèmes de ping. Ainsi, pour les abonnés GeForce Now situés en France, le serveur le plus adapté est sans aucun doute celui localisé à Paris. Pour information, les serveurs RTX 4080 sont actuellement mis à jour par Nvidia, afin d'offrir une expérience de jeu supérieure un peu partout dans le monde.
Comment jouer clavier et souris sur Xbox Cloud Gaming ?
Pendant un temps, il était nécessaire de posséder une manette afin de jouer sur le Xbox Cloud Gaming. Depuis 2022, ce n'est désormais plus le cas : sur PC, il est aujourd'hui possible de profiter des jeux via clavier et souris, en l'indiquant directement depuis l'interface du service. Il suffit en effet de choisir le clavier/souris comme périphérique de choix pour les jeux Xbox Cloud Gaming.
Comment jouer à FIFA 23 en cloud gaming ?
Pour jouer à Fifa 23 en cloud gaming, il existe plusieurs solutions : le jeu est disponible sur le Game Pass Ultimate depuis le mois de mai dernier. Il est également possible d'en profiter en passant par Shadow (à condition d'installer le store EA en cloud computing). Par ailleurs, FIFA 23 n'est pas disponible avec le PS Plus ou GeForce Now.
Xbox Cloud Gaming est-il gratuit ?
Xbox Cloud Gaming n'est pas gratuit : pour profiter du service de cloud gaming de Microsoft, il est nécessaire de s'abonner au Game Pass Ultimate, lequel est accessible au prix de 12,99€ par mois (14,99€ dès le mois d'août 2023).