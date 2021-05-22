Aussi appelé “jeu en streaming”, le Cloud Gaming désigne une pratique consistant à jouer à des jeux vidéo entièrement en ligne, sans support physique ni installation locale. Le cloud gaming repose donc sur une idée simple : le jeu tourne sur des serveurs distants, et l’image est diffusée en streaming sur votre appareil. En clair, plus besoin d’un PC gamer : une simple connexion stable (15 à 25 Mb/s) suffit pour profiter d’un rendu fluide en haute définition.

Le joueur se connecte à un serveur distant hébergé dans un data center, qui exécute le jeu à sa place. L’objectif est simple : permettre à chacun de profiter des derniers titres sans posséder une machine puissante. Le principe reprend celui du streaming musical ou vidéo : moyennant un abonnement et une bonne connexion Internet, il est possible d’accéder à un vaste catalogue de jeux depuis un smartphone, un ordinateur ou même une Smart TV.

Apparu à la fin des années 2000, le cloud gaming semblait promis à un avenir radieux pour l’industrie vidéoludique. Pourtant, contrairement à la musique ou au cinéma, cette technologie peine encore à s’imposer face aux supports physiques. Malgré la liberté de jouer partout et sur n’importe quel appareil, plusieurs contraintes persistent : latence entre les actions et l’affichage (input lag), serveurs parfois instables, ou encore qualité d’image dégradée par la compression vidéo.

En pleine phase d’évolution, le cloud gaming continue toutefois de séduire un public grandissant. Certains services parviennent même à tirer leur épingle du jeu, gagnant en popularité d’année en année. Nous vous présentons ici les plus emblématiques d’entre eux.