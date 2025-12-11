À la manière de ce que l’on peut faire avec la Switch, le Steam Deck a aussi l’avantage de pouvoir être « docké » et, ainsi, connecté à la télé. Il faut évidemment posséder un dock, un accessoire vendu en supplément, mais alors quel bonheur de pouvoir faire tourner ses jeux sur le grand écran du salon… enfin, en même temps, c’est aussi là que l’on voit le plus les défauts visuels et, sur une télé 4K, ça pique un peu les yeux !