GeForce NOW est d’abord perçue comme un moyen de compenser l’absence de carte graphique dans un PC desktop/portable ou alors pour apporter du sang neuf sans avoir à dépenser des milles et des cents dans un GPU dernière génération. Ce qui est vrai pour un PC, l’est aussi pour une console portable et GeForce NOW s’impose comme le parfait compagnon du Steam Deck.
Pas question ici de revenir en détail sur GeForce NOW, son principe ou son fonctionnement. Disons simplement qu'il s’agit d’une solution de jeu en streaming qui vient soulager le PC en déportant toute la phase de rendu sur les serveurs NVIDIA. Ainsi, le jeu vidéo est diffusé un peu comme une vidéo Netflix. Mieux, les serveurs NVIDIA ont été mis à jour pour profiter des dernières GeForce RTX 5080… et nous avions hâte d’exploiter la chose sur le Steam Deck.
Mise en place : un jeu d’enfant
Au centre du Steam Deck, on trouve un processeur dit « Sephiroth » doté de 4 cœurs CPU Zen 2 et 8 cœurs GPU RDNA 2. Il fait encore le job sur la plupart des jeux, mais impose de trouver – pour chaque titre – le « juste milieu raisonnable » afin de garder une fluidité décente. Bien sûr, cela se fait au prix de sacrifices graphiques plus ou moins importants. C’est d’abord à ce niveau que GeForce NOW agit comme un ballon d’oxygène.
Pour en profiter, c’est assez simple une fois retenue la formule d’abonnement qui convient le mieux à notre usage (Gratuit, Performance, Ultime). On démarre le Steam Deck, mais au lieu de rester sur l’interface Big Picture, on passe en mode bureau. Là, on ouvre le navigateur Internet et on accède à la page GeForce NOW. En scrollant un peu, le lien d’installation pour SteamOS apparaît et l’installation se fait de manière automatisée une fois le fichier téléchargé.
L’installation achevée, on accède à GeForce NOW comme on le fait pour n’importe quelle application « non-Steam ». De retour au mode Big Picture, on slide vers la rubrique idoine et on « clique » sur la tuile GeForce NOW puis sur Lancer. Voilà, le tour est joué. On peut alors s’identifier et découvrir notre bibliothèque Steam en « distanciel ». Il n’est plus question d’installer les jeux en local, mais via les serveurs GeForce NOW sur notre espace personnel alloué par NVIDIA.
Malgré un nécessaire retour sur le bureau de SteamOS, la procédure d'installation de GeForce NOW sur le Steam Deck est accessible à tous. ©Le Studio Clubic
Une RTX 5080 « au cœur » du Steam Deck
La puissance de la connexion NVIDIA fait le reste et l’installation des jeux est autrement plus rapide qu’à la maison, même avec une connexion fibre de premier plan. Il ne faut guère plus de quelques minutes pour que Black Myth Wukong ou Cyberpunk 2077 soient opérationnels. Deux jeux qui donnent du fil à retordre au Steam Deck dans des conditions « normales », mais qui deviennent d’une fluidité absolument parfaite en passant par GeForce NOW.
La gestion des contrôleurs est très fine sur GeForce NOW afin d'autoriser une prise en charge parfaite de pratiquement tous les jeux. ©Le Studio Clubic
Il faut dire que l’écran de notre Steam Deck OLED n’est qu’en 1 280 x 800 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Inutile donc de viser plus haut et même en activant toutes les options graphiques, les serveurs GeForce NOW n’ont aucune difficulté à atteindre les 90 images par seconde constantes, path tracing au maximum et mode cinématique ou ultra selon le jeu. Une telle fluidité entre les mains – au sens propre – c’est assez bluffant !
Alors, bien sûr, comme toujours avec GeForce NOW, le confort de jeu dépend beaucoup de la qualité de la connexion Internet, streaming oblige. De fait, le caractère portable du Steam Deck peut en prendre un coup et, par exemple, pas question de jouer avec le Wi-Fi accessible dans les TGV ou alors à des jeux qui ne demandent pas beaucoup de réactivité. Unpacking ne pose pas le moindre problème, mais oubliez DOOM The Dark Ages… pourtant très joli en OLED !
Détails au maximum sur Black Myth Wukong et notez le champ « GeForce RTX 5080 » sur Baldur's Gate III : le Steam Deck au meilleur de sa forme ! ©Le Studio Clubic
Le plaisir de jouer en mode « docké »
À la manière de ce que l’on peut faire avec la Switch, le Steam Deck a aussi l’avantage de pouvoir être « docké » et, ainsi, connecté à la télé. Il faut évidemment posséder un dock, un accessoire vendu en supplément, mais alors quel bonheur de pouvoir faire tourner ses jeux sur le grand écran du salon… enfin, en même temps, c’est aussi là que l’on voit le plus les défauts visuels et, sur une télé 4K, ça pique un peu les yeux !
Enfin, ça « piquait un peu les yeux » puisque grâce à GeForce NOW, il est possible de profiter d’une définition d’image plus à même de faire honneur à notre grand écran du salon. Pour profiter des serveurs équipés de GeForce RTX 5080, il faut certes opter pour l’abonnement Ultime, mais même avec une souscription Performance, le résultat est déjà très plaisant, merci les GeForce RTX 3080 : il faudra juste être peut-être un peu plus raisonnable, notamment sur le ray tracing.
L'installation est largement perfectible, mais le résultat est là : profiter de GeForce NOW via le Steam Deck sur le grand écran du salon. ©Le Studio Clubic
Avec un abonnement Ultime en revanche, on en prend plein les mirettes et on s’amuse de voir cette petite machine dockée sur le coin du meuble du salon être en mesure d’afficher pareilles merveilles. La fluidité ne pose pas non plus le moindre problème… à condition bien sûr d’avoir une connexion Internet fibrée. L’ADSL reste faisable, mais là aussi, il faudra faire des concessions. Au passage, oubliez le Wi-Fi et privilégiez un dock doté d’un port Ethernet pour votre Steam Deck.
Vous ne voulez plus investir dans un gros PC ? Vous êtes fan de votre Steam Deck, mais regrettez tout de même son manque de pêche surtout pour jouer à plusieurs sur la grande télé du salon ? Jetez donc un œil à GeForce NOW qui bien plus qu’une alternative aux solutions actuelles apporte une vraie plus-value aux détenteurs de consoles portables… car, oui, ce que nous avons testé à propos du Steam Deck peut bien sûr s’appliquer aux Claw, Legion Go et autres ROG Ally.