mamide

Merci Colin pour ce Test …

Pour répondre à ton titre : Test GeForce NOW Ultimate RTX 5080 : quand le cloud de NVIDIA vole la vedette au jeu local

GeForce Now n’est pas prêt de voler la vedette au jeu local avant au moins 10 ans et encore je suis gentil … tu as fait ce jugement en oubliant beaucoup de choses. déjà GeForce Now n’est pas disponible dans beaucoup beaucoup de pays. y a encore beaucoup de gens qui n’ont pas accès à la fibre et surtout … GeForce Now est une bonne solution à court terme mais à long terme ça revient cher surtout pour les occasionnels.

Et il ne faut pas oublier que vous payez 22€/mois juste pour le streaming des jeux, les jeux vous les acheter à part et si de nos jours on dit que les jeux nous appartiennent pas et beh sur GeForce Now ça prend clairement tout son sens car vous n’aurez même plus les fichiers sur votre PC. c’est comme si tu vas acheter un film et tu vas au cinéma tu lui donnes le film et tu lui dis « tu peux me projeter ce film » et quand ta fini tu te casses et il ne va pas te rendre ton film

Certes ça dérange pas tout le monde mais y a des gens qui ont du mal avec ça … c’est la forme de dématérialisé la plus extrême.

Mais c’est une bonne chose que ces solutions existent car on va pas se mentir avoir une expérience RTX 5080 en 4K avec n’importe quel appareil c’est top !

Et puis … c’est cool d’avoir Nvidia qui possède le lait, la crémerie, la laiterie et même les vaches tout en un