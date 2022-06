Test du PlayStation Plus, nouvelle formule : une refonte aussi plaisante que frustrante

On pestera un peu plus sur d'autres manquements regrettables. Effectivement, le catalogue des « classiques » n'est absolument pas à la hauteur de nos espérances. Si les remasterisations PS4 sont présentes en nombre, ce n'est absolument pas le cas des jeux PS One et PSP qui demeurent pour l'instant trop en retrait.

On y trouve peu de titres manquants malgré les Tekken 2, Resident Evil Director's Cut, Syphon Filter et Ape Escape. On attendait vraiment plus de franchises iconiques. Sans parler de la pauvre PlayStation Portable qui ne compte qu'un pauvre petit jeu (Echochrome) inclus dans le service pour l'instant. On soulignera quand même les efforts de quelques studios qui ont choisi d'introduire des trophées à débloquer dans leurs anciens jeux.