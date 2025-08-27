Lors la gamescom, NVIDIA n’a pas dégainé de nouvelles cartes graphiques grand public. À la place, la marque s’attaque à un sujet très « quotidien » pour de plus en plus de joueurs : le cloud gaming. La plateforme GeForce NOW passe à l’architecture Blackwell avec, au menu, un rendu jusqu’en 5K/120 i/s, l’arrivée du DLSS 4 et un mode Cinematic Quality Streaming censé limiter les artéfacts de compression. Autre promesse : Install‑to‑Play, qui doit ouvrir la porte à des milliers de jeux Steam supplémentaires.

L’ambition est claire : rapprocher l’expérience d’un PC local tout en conservant la souplesse du cloud. Mais comme toujours, c’est la pratique qui tranchera. Nous avons pu essayer les nouveautés en avant-première, voyons ce qui change vraiment, ce qui reste à prouver, et à qui s’adresse cette mise à niveau.