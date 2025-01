Annoncée au CES 2025, l’intégration de GeForce Now aux casques mixtes et VR devient réalité. Les utilisateurs de Vision Pro et Quest 3 peuvent désormais accéder à leur bibliothèque Steam ou Epic Games via un navigateur. Avec un bémol : seuls les jeux flat (non immersifs) sont concernés, streamés sur un écran virtuel géant.