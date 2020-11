GeForce NOW désormais accessible sur navigateur et enfin sur iOS (par Safari)

Apple n’en démord pas : aucune plateforme de jeux en streaming ne sera autorisée sur l’App Store. Ce qui arrange bien les affaires de Google, qui accueille sur Android les Stadia, Xbox Game Pass et GeForce NOW sans plus de cérémonie.

Mais plus que d’embêter les joueurs ayant prêté allégeance à Apple, cette interdiction représente un manque à gagner substantiel pour les entreprises proposant ce type de services. Il leur faut donc ruser pour passer entre les mailles du filet.

De la même manière qu’un certain Stadium, qui permet de profiter de Stadia sur iOS et iPadOS, GeForce NOW s’offre donc désormais (en bêta) aux utilisateurs des smartphones et tablettes d’Apple. Une phase de tests qui n’est d’ailleurs pas réservée aux abonnés payants. Pour rappel, GeForce NOW dispose d’une offre gratuite, mais limitée en temps de jeu.