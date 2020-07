GeForce NOW 2.0.22 facilite la synchronisation avec votre ludothèque Steam

Lancé officiellement en février dernier après plusieurs mois de bêta test, le service de Cloud gaming GeForce NOW, soutenu par NVIDIA, dispose aujourd'hui de onze nouveaux jeux directement accessibles sur le portail : Blightbound, Hellpoint, Dead Age 2, Far Cry 3, For the King, Life is Strange – Before the Storm, Magic the Gathering: Arena, South Park: The Stick of Truth, Stationeers et This War of Mine.