Steam Cloud Play s'appuiera sur GeForce Now

À l'heure actuelle, Steam Cloud Play ressemble surtout à une alliance stratégique entre Valve et NVIDIA. L'idée serait de permettre aux utilisateurs d'accéder à tout ou partie de leur bibliothèque Steam - qui continue à gérer licences et catalogue - via la plateforme GeForce Now, NVIDIA se chargeant de toute la partie calculs.

Pour l'heure, Steam Cloud Play nécessite le téléchargement et l'installation des applications GeForce Now et Steam, ainsi que l'association de vos deux comptes, pour que les services puissent faire bon ménage.