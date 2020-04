Stadia : Google dévoile les prochains jeux du service

En tout début d'émission, Phil Harrison, vice-président et directeur général de Google, a annoncé un partenariat avec Electronic Arts. Ainsi, cinq jeux de l'éditeur américain arriveront prochainement sur Stadia. Dans cette liste, nous retrouvons Star Wars Jedi: Fallen Order qui ne sera ajouté que cet automne. Suivront Madden NFL et FIFA. Les deux derniers softs n'ont pas encore été dévoilés.

Toujours durant ce Stadia Connect, nous avons pu découvrir d'autres jeux plus ou moins récents qui seront bientôt déployés. Citons l'excellent Octopath Traveler, disponible immédiatement, Rock of Ages III: Make & Break ou encore Zombie Army 4: Dead War. Parmi les exclusivités temporaires, nous retrouvons Crayta et Wave Break. Vous pouvez visionner un premier aperçu de ces productions via la rediffusion du Stadia Connect disponible en haut de cet article.