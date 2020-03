Stadia manque de jeux parce que Google serait trop pingre envers les éditeurs

© David Marin Foto / Shutterstock.com

Aucune incitation à rejoindre Stadia

Désormais disponibles, les jeux Steamworld figurent parmi les rares titres indépendants de Stadia. © Stadia

Une audience encore trop maigre

Rappelons aussi que Stadia a récemment lancé son propre studio de développement first-party : Stadia Games and Entertainment. © Stadia

Source : Business Insider

S'interrogeant sur l'absence de gros titres indépendants sur la plateforme de Cloud gaming de Google, Business Insider est allé à la rencontre de certains développeurs. Ressort de ces entretiens que, bien que les poches de Google soient pleines à ras bord, Stadia a bien du mal à délacer sa bourse.», raconte à Business Insider un fameux — bien qu'anonyme ici — développeur indépendant. «». Mais cette offre alléchante n'est jamais venue. Elle était «», selon les termes du développeur.Un témoignage qui est loin d'être isolé. En toquant à la porte d'un responsable d'édition, Business Insider s'est vu répondre «», et que l'offre que Stadia lui avait faite «».Que même des développeurs indépendants, fatalement moins fortunés que de grands groupes usinant du triple A, refusent les avances de Stadia peint un tableau inquiétant des fonds qui sont alloués part Google à son service de Cloud gaming.Mais, comme le rappelle Business Insider, les « incitations » desquelles on parle ici ne sont pas que d'ordre pécuniaire. Être approché par une nouvelle plateforme, c'est aussi s'ouvrir vers une nouvelle audience potentielle.Mais une fois encore, Stadia ne fait pas rêver grand monde de ce côté de la barrière vidéoludique. «», résume un développeur. «». Mais dans le cas de Stadia, ajoute-t-il, l'audience n'est pas — encore ? — au rendez-vous.Il faut dire également que Google se traîne un certain nombre de casseroles qui ne font rien pour redorer l'image de son service naissant et déjà cabossé. En témoigne le site Google Graveyard , la firme de Mountain View est la spécialiste des projets montés en épingle et abandonnés promptement face à l'indifférence générale. Une incertitude dont les développeurs ont conscience, et qui les retient d'intégrer le catalogue Stadia.», exprime, las, un autre développeur. «».Stadia, de son côté, joue la langue de bois et la montre. «», répond Patrick Seybold, un représentant du service à Business Insider. En début d'année, Stadia promettait effectivement que plus de 120 nouveaux jeux rejoindraient la plateforme en 2020. Des jeux indépendants en feront-ils partie ?