Le Black Friday frappe aussi du côté du service de cloud gaming de NVIDIA puisque les offres Performance (1440p) et Ultime (4K HDR) bénéficient d'une ristourne sympathique de 50% pour les 3 premiers mois d'abonnement au GeForce Now.

Avec un catalogue de plus de 2 000 jeux vidéo et une compatibilité multiplateforme (PC, Mac, Android, iPhone et Shield), ce service de cloud gaming est l'un des plus performant et efficace du marché. L'abonnement donne accès à des configurations très musclées, bien entendu équipées de cartes graphiques GeForce RTX haut de gamme. La garantie de jouer en haute définition et à faible latence sans avoir à télécharger quoi que ce soit sur ses appareils.

Si vous possédez certains jeux dans vos librairies Steam et Epic Games, vous pourrez y accéder directement via le GeForce Now. Attention à bien être connecté à Internet via la fibre optique ou la 5G, et de ne pas avoir de problème de stabilité avec votre ligne avant de souscrire un tel abonnement (à partir de 10,99€/mois sans prendre en compte la promotion Black Friday).

Enfin, si vous craquez pour l'un de ces deux boîtiers Shield TV actuellement en promo, sachez que vous bénéficierez sur Amazon d'un mois offert au GeForce NOW.