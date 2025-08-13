Cette rentrée 2025 est l’occasion parfaite pour investir dans des produits qui facilitent le quotidien. Du côté de la maison, l’aspirateur robot Lefant est un allié redoutable pour garder un sol impeccable, tandis que le Roborock Q10 S5 et le Dreame H14 combinent puissance et polyvalence. Le climatiseur mobile Olimpia Splendid reste un indispensable avec la chaleur persistante de fin d’été.

Les adeptes de bureautique et de télétravail apprécieront le confort du clavier Logitech MX Keys Mini et la simplicité de la souris Logitech M185, idéals pour optimiser l’espace de travail.

Côté high-tech, les Apple AirPods 4 sont proposés à prix réduit, tout comme la batterie externe INIU, parfaite pour les journées chargées. Enfin, le Cookeo de Moulinex et la chaise ergonomique Magic Life améliorent le confort au quotidien, que ce soit en cuisine ou au bureau.