Ce MacBook s'utilise au bureau, à la maison ou en déplacement. Il tient une journée entière sans recharge, ce qui évite de chercher une prise en permanence. Le clavier confortable et le lecteur d'empreinte facilitent la connexion sécurisée, même quand on partage l'appareil entre collègues ou membres de la famille. L'écran lumineux permet de lire des documents ou de regarder une vidéo en toute situation, dans de bonnes conditions, même si la pièce est très éclairée. On peut trouver que la mémoire de 16 Go reste adaptée à la plupart des tâches, même si certains diront qu'un stockage plus grand serait utile pour les fichiers volumineux. Au quotidien, ce modèle allège vraiment les contraintes habituelles des ordinateurs portables plus anciens : on gagne du temps au démarrage, on ne s'inquiète pas de la batterie et on transporte facilement la machine dans un sac, sans la sentir peser.