Ce moniteur s’appuie sur une dalle Mini-LED dotée de 1 152 zones de rétroéclairage, un élément clé pour améliorer le contraste et la gestion des scènes sombres. En pratique, cela permet d’obtenir des noirs plus profonds et des pics lumineux bien mieux maîtrisés qu’avec un écran LED classique, un point régulièrement mis en avant par la rédaction Clubic dans ses dossiers sur les écrans Mini-LED orientés gaming.

La définition QHD (2 560 x 1 440 pixels) associée à un taux de rafraîchissement de 180 Hz cible clairement les joueurs PC, tandis que le temps de réponse annoncé à 1 ms et la compatibilité Adaptive Sync visent à limiter les effets de tearing et de flou en mouvement.